Dana White lamentou novo caso envolvendo apostas(Foto: Reprodução)

Publicado 27/01/2026 07:45

O UFC 324, realizado no último sábado (24), em Las Vegas (EUA), acabou sendo impactado por uma situação que levantou sérias preocupações nos bastidores da organização. Horas antes do início do evento, o confronto entre Alexander Hernandez e Michael Johnson foi removido do card, decisão que inicialmente gerou especulações entre fãs e analistas do MMA.



Após o encerramento do show, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que o cancelamento esteve diretamente ligado a uma suspeita de manipulação de resultado envolvendo apostas esportivas. Segundo o mandatário, a organização foi alertada por órgãos de monitoramento e optou por agir de forma imediata para evitar que o combate fosse realizado sob qualquer tipo de dúvida quanto à sua integridade competitiva.

De acordo com Dana White, o UFC já havia enfrentado situação semelhante recentemente e, desta vez, preferiu não correr riscos. Ao ser informado sobre o possível esquema, o presidente determinou a retirada imediata da luta do card do UFC 324, reforçando a postura de tolerância zero da entidade diante de qualquer indício de irregularidade relacionada a apostas.“Sim. Foi isso mesmo. Aconteceu de novo (suspeita de manipulação de resultados). Recebemos uma ligação do Serviço de Integridade de Jogos e eu disse: ‘Não vou fazer essa m*** de novo’. Então, cancelamos a luta”, disse o cartola na coletiva de imprensa pós-UFC 324.Além da decisão esportiva, o caso já ganhou contornos legais. Dana White confirmou que o FBI foi acionado e que as investigações estão em andamento para identificar os responsáveis e aplicar punições severas, caso as suspeitas sejam comprovadas. A expectativa da organização é de que o episódio sirva como exemplo para coibir novas tentativas de interferência nos resultados dos combates.“Sim, o FBI já está profundamente envolvido nisso tudo. Então, tenho certeza de que este será o próximo caso”, concluiu.A postura adotada pelo UFC remete ao episódio envolvendo Isaac Dulgarian, ocorrido em novembro do ano passado, quando uma mudança abrupta nas odds levantou suspeitas antes de sua luta contra Yadier Del Valle.Na ocasião, o combate chegou a acontecer, mas o desfecho questionável e o comportamento do mercado de apostas culminaram na demissão do atleta. Desta vez, com Alexander Hernandez e Michael Johnson, a organização optou por agir preventivamente, reforçando o combate interno a qualquer tentativa de manipulação de resultados.