Hinestroza tem 23 anos
Hinestroza também comentou sobre a presença de colombianos no elenco vascaíno, que conta com Cuesta, Andrés Gomez e Johan Rojas. "Já tinha conhecido todos eles na seleção [colombiana]. A gente se falava bastante na seleção. Muito importante, muito bom ter companheiros colombianos aqui, porque isso torna mais confortável no campo, fora do campo também. A gente vai compartilhar muito. Nós, colombianos, somos assim. Vamos nos ajudar muito dentro e fora do campo."
Sonho da Copa
Hinestroza falou do desejo em disputar a Copa do Mundo, mas esclareceu que seu foco é no Vasco, e depois, as consequências serão naturais.
"Todo jogador está querendo jogar a Copa do Mundo. Eu também, no meu país. Eu sei que tenho que trabalhar bastante para conseguir assegurar um lugar na seleção colombiana, mas agora, o importante é aqui, no Vasco. Eu tô muito confiante aqui. Vou começar a trabalhar para fazer as coisas bem aqui para conseguir, também, ter uma oportunidade na seleção", ponderou.
Detalhes da negociação
Hinestroza estava no Atlético Nacional, da Colômbia. O Vasco pagou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029.
