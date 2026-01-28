Hinestroza tem 23 anos - Reprodução / Vasco TV

Hinestroza tem 23 anosReprodução / Vasco TV

Publicado 28/01/2026 09:28

Rio — O atacante colombiano Marino Hinestroza declarou estar pronto para mostrar seu nível no Vasco. Em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube, publicada na noite desta terça-feira (27), o novo reforço do Cruz-Maltino também comentou sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo e detalhou as suas características dentro de campo.

"Muito feliz. Pra mim é muito tranquilo porque já falo um pouquinho do idioma, então acho que isso adianta um pouco mais a adaptação do jogador aqui no país. Já conheço a liga também, porque joguei na base. Acho que estou pronto para mostrar meu nível aqui nesse time, então estou muito feliz e tranquilo", disse o ponta de 23 anos, que jogou no sub-20 do Palmeiras em 2020 e 2021.



Hinestroza também comentou sobre a presença de colombianos no elenco vascaíno, que conta com Cuesta, Andrés Gomez e Johan Rojas. "Já tinha conhecido todos eles na seleção [colombiana]. A gente se falava bastante na seleção. Muito importante, muito bom ter companheiros colombianos aqui, porque isso torna mais confortável no campo, fora do campo também. A gente vai compartilhar muito. Nós, colombianos, somos assim. Vamos nos ajudar muito dentro e fora do campo."

O atacante também falou sobre o seu estilo de jogo. "Sou um jogador muito rápido, que gosta de pisar na área e ajudar na defesa também", explicou.



Sonho da Copa



Hinestroza falou do desejo em disputar a Copa do Mundo, mas esclareceu que seu foco é no Vasco, e depois, as consequências serão naturais.



"Todo jogador está querendo jogar a Copa do Mundo. Eu também, no meu país. Eu sei que tenho que trabalhar bastante para conseguir assegurar um lugar na seleção colombiana, mas agora, o importante é aqui, no Vasco. Eu tô muito confiante aqui. Vou começar a trabalhar para fazer as coisas bem aqui para conseguir, também, ter uma oportunidade na seleção", ponderou.



Detalhes da negociação



Hinestroza estava no Atlético Nacional, da Colômbia. O Vasco pagou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029.