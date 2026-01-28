Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle - DOUGLAS MAGNO / AFP

Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 28/01/2026 16:44

Rio - O Vasco da Gama iniciou, nesta segunda-feira (26), tratativas para a contratação do atacante Claudio Spinelli, um dos destaques do Independiente del Valle na temporada. De acordo com o portal 'UOL', o clube carioca já apresentou uma proposta formal ao time equatoriano, que foi recusada por não atingir os valores considerados ideais.



Mesmo com a negativa inicial, as conversas seguem em andamento. Internamente, a diretoria cruz-maltina mantém otimismo e trabalha com a possibilidade de avançar nas negociações ao longo das próximas horas.



Com contrato válido até dezembro de 2027, Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.



O jogador já vinha sendo monitorado desde a disputa da Copa Sul-Americana, quando chamou atenção justamente em confrontos diante do Vasco. A avaliação interna é de que o atleta se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo.



Após as saídas de Rayan e Vegetti, o clube foi ao mercado e acertou as contratações de Marino Hinestroza e Brenner em definitivo, mas ainda entende que há carência por um centroavante de referência.