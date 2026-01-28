Brenner é mais uma contratação do Vasco para a temporada de 2026 - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 28/01/2026 13:16

O Vasco confirmou a contratação de Brenner nesta quarta-feira (28), após realizar exames médicos e assinar contrato. Comprado junto à Udinese, o atacante acertou até dezembro de 2029.



"A expectativa é muito boa, alta. Estou muito feliz de voltar ao meu país. De poder vestir essa camisa do Vasco. Espero que todas as expectativas sejam atendidas e que tudo ocorra bem", celebrou Brenner.



O atacante, que já trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense e no São Paulo, admitiu que o treinador foi um dos motivos que o fez retornar ao Brasil. Mas não é o único.



"Escolhi o Vasco pela grandeza do clube, o projeto que me foi apresentado pelo professor Diniz e pela diretoria. Estou ansioso para encontrar com a torcida. Já joguei contra e sempre me surpreendi com a força dos torcedores do Vasco", completou.

A carreira de Brenner

Aos 26 anos, o atacante busca uma nova chance de se destacar no futebol brasileiro. Após ser empestado pelo Fluminense, onde treve pouco brilho, retornou ao São Paulo e cresceu de produção, destacando-se a ponto de ser negociado ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos.

As boas atuações o fizeram chegar à Udinese em 2023. Entretanto, teve poucas chances e acabou emprestado ao time estadunidense, onde atuou em 2025.



Contratações do Vasco em 2026

Além de Brenner, o Vasco também acertou com Marino Hinestroza para o ataque. As outras contratações para 2026 são Johan Rojas e Saldivia.