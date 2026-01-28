Ao todo, Rayan somou 25 gols e duas assistências em 99 jogos pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 28/01/2026 18:30

Agora no Bournemouth, da Inglaterra , Rayan se despediu do Vasco . O atacante foi vendido em transação que pode atingir 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) - a depender de metas a serem alcançadas - e assinou vínculo até meados de 2031. Em uma publicação nas redes sociais, ele fez questão de exaltar o Cruz-Maltino, clube que defendia desde pequeno.

"Nasci, cresci e me formei na Barreira. Sou verdadeiramente fruto de um amor que se iniciou quando meu pai veio do Espírito Santo aos 11 anos e encontrou minha mãe, também servindo ao Vasco como funcionária. Esse significado tem valor inesquecível em minha vida. Neste momento de mudança, o menino que sonhava vestir profissionalmente a camisa do clube da Barreira, precisa olhar para trás e relembrar tudo que viveu, aprendeu e conquistou", iniciou o jogador.



"Foi um processo com muitas mãos e cabeças envolvidas, pois não conseguiria sem o suporte de minha família e de diversas pessoas que colaboraram e me conduziram até aqui e para essa nova etapa de minha carreira que se iniciará. Para todos estes, independente de suas funções ou cargos, agradeço de coração e sei que sentem orgulho do garoto tímido que só pensava em jogar futebol desde moleque no clube e na rua. Sigo minha caminhada levando cada momento e ensinamento na minha memória. A Barreira estará eternamente no meu coração", completou.

