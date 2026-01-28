Benjamin Garré em treino do Vasco Divulgação / Vasco

Rio - O meia-atacante Benjamim Garré, de 25 anos, vai jogar no futebol europeu. O Aris Salônica, da Grécia, deu um "balão" no Damac, da Arábia Saudita, e fechou a contratação do argentino por empréstimo. As informações são do portal "UOL".
O jogador irá viajar para a Grécia nos próximos dias para fazer exames e assinar contrato com a nova equipe. O acordo é de um empréstimo de uma temporada, com opção de compra. 
Em fevereiro de 2025, o Vasco fechou a contratação de Benjamim Garré, junto ao Krylya Sovetov, da Rússia, por um valor inicial de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,9 milhões). O seu contrato com o Vasco vai até o fim de 2027. 
O argentino começou a temporada tendo oportunidades, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Fernando Diniz. No total, ele entrou em campo em 22 jogos e anotou um gol pelo Cruz-Maltino.