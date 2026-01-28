Andrés Gómez virou protagonista do ataque do Vasco após as saídas de Rayan e VegettiMatheus Lima/Vasco

Rio - O Vasco começou a temporada com expectativa alta após chegar na final da Copa do Brasil de 2025. Porém, as saídas de Rayan e Vegetti representou a saída dos protagonistas do time na última temporada. Um dos coadjuvantes, o atacante Andrés Gómez se tornou a principal esperança dos torcedores vascaínos e já dá sinais de protagonismo.
"É um jogador um pouco parecido com Rayan, que está reconhecendo o papel que tem. Ele teve uma carreira subutilizada, que pode fazer mais do que fez até hoje. É um jogador de muito talento e explosão. Conseguiu, além de ser decisivo, mostrar que pode atuar em outras funções", disse Fernando Diniz após a vitória do Vasco sobre o Boavista.
Desde que estreou, Andrés Gómez soma 10 participações em gols em 25 jogos disputados. Desde então, o único que participou mais vezes foi Rayan, com 13. Um dos destaques do Vasco no segundo semestre de 2025, o atacante colombiano começou a temporada em boa fase e já participou de dois gols em quatro jogos — deu uma assistência contra o Maricá e fez um gol contra o Boavista.
Andrés Gómez chegou ao Vasco por empréstimo, no ano passado. Recentemente, o Cruz-Maltino exerceu a opção de compra e adquiriu 60% dos direitos econômicos junto ao Rennes, da França, por cerca de 4,5 milhões de euros. O jogador, de 23 anos, foi indicação do diretor Admar Lopes, responsável por levá-lo para o futebol francês. O novo contrato é válido até junho de 2031.