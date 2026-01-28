Andrés Gómez virou protagonista do ataque do Vasco após as saídas de Rayan e VegettiMatheus Lima/Vasco
Andrés Gómez deixa papel de coadjuvante e vira protagonista no Vasco
Após saídas de Rayan e Vegetti, atacante colombiano vira a principal esperança do ataque
Andrés Gómez deixa papel de coadjuvante e vira protagonista no Vasco
Após saídas de Rayan e Vegetti, atacante colombiano vira a principal esperança do ataque
Sem Paulo Henrique, Vasco divulga relacionados para estreia no Brasileiro
Brenner e Marino Hinestroza, reforços já regularizados, também ficaram fora
Vasco negocia contratação de Claudio Spinelli e aguarda resposta do Independiente del Valle
Atacante argentino está no radar desde a Sul-Americana, teve proposta inicial recusada e segue como alvo para reforçar o setor ofensivo cruz-maltino
Hinestroza rechaça ser substituto de Rayan e projeta ser campeão pelo Vasco
Atacante, de 23 anos, assinou até o fim de 2029
Vasco anuncia a contratação de Brenner: 'Escolhi pela grandeza'
Atacante estava na Udinese e volta a trabalhar com o técnico Fernando Diniz
Vídeo! Hinestroza comenta expectativa em estrear no Vasco: 'Pronto para mostrar meu nível'
Atacante colombiano também falou de desejo em disputar a Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.