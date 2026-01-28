Sob o comando de Diniz, o Vasco terá pela frente o Mirassol, em São PauloDikran Sahagian / Vasco
O lateral-direito nem sequer viajou para a partida. Assim, a tendência é de que Puma Rodríguez assuma a titularidade no setor. Léo Jardim, que ficou fora do último compromisso no Carioca, voltou e retomará a posição na meta cruz-maltina.
Anunciados recentemente, Brenner e Marino Hinestroza já foram regularizados, mas não apareceram na relação. A dupla ainda precisa se recondicionar fisicamente para entrar em campo.
Veja os relacionados do Vasco
. Defensores: Carlos Cuesta, Lucas Piton, Puma Rodríguez, Robert Renan, Saldivia e Victor Luis;
. Meio-campistas: Barros, Coutinho, Estrella, Hugo Moura, JP, Matheus França, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes;
. Atacantes: Andrés Gómez, Andrey Fernandes, David, Diego Minete, GB, João Vitor Fonseca e Nuno Moreira.
