Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em São Paulo. Paulo Henrique, com dores no pé esquerdo, será desfalque.
O lateral-direito nem sequer viajou para a partida. Assim, a tendência é de que Puma Rodríguez assuma a titularidade no setor. Léo Jardim, que ficou fora do último compromisso no Carioca, voltou e retomará a posição na meta cruz-maltina.

Anunciados recentemente, Brenner e Marino Hinestroza já foram regularizados, mas não apareceram na relação. A dupla ainda precisa se recondicionar fisicamente para entrar em campo. 
Veja os relacionados do Vasco

. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;
. Defensores: Carlos Cuesta, Lucas Piton, Puma Rodríguez, Robert Renan, Saldivia e Victor Luis;
. Meio-campistas: Barros, Coutinho, Estrella, Hugo Moura, JP, Matheus França, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes;
. Atacantes: Andrés Gómez, Andrey Fernandes, David, Diego Minete, GB, João Vitor Fonseca e Nuno Moreira.