São Paulo - O Vasco perdeu para o Mirassol por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (29), no Estádio Campos Maia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino saiu na frente com Coutinho, de cabeça. No entanto, o Leão Caipira cresceu na partida e contou com gols de Renato Marques e Eduardo para ficar com a vitória.
Com o resultado, o Gigante da Colina não pontuou e ocupa a 13ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Madureira, segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.
O jogo
Os primeiros minutos foram animados, com muita intensidade. Andrés Gómez ganhou de Willian Machado na velocidade, invadiu a área e chutou para defesa de Walter. Em seguida, o Mirassol respondeu ao Vasco: Reinaldo achou Renato Marques, cara a cara. O atacante driblou Léo Jardim, mas perdeu ângulo e tocou para trás. Alesson, então, bateu e viu o goleiro espalmar.
Com bastante movimentação, especialmente no setor ofensivo, o Cruz-Maltino visou manter as rédeas do confronto. Aos 20 minutos, abriu o placar: Puma Rodríguez cruzou e Coutinho, de cabeça, balançou a rede. Os jogadores nem sequer comemoraram, uma vez que o camisa 10 sofreu um forte choque com João Victor no momento da finalização e caiu feio, desacordado. Apesar da pancada, o meia-atacante recebeu atendimento e seguiu em campo.
O Leão Caipira cresceu na partida e deixou tudo igual, aos 31. Yuri Lara foi no fundo, levantou e Renato Marques cabeceou para o miolo da área. Ao tentar cortar, Carlos Cuesta mandou contra a própria meta. Apesar do desvio do colombiano, o gol foi marcado para o centroavante.
Na volta do intervalo, o Mirassol assustou com Willian Machado. Logo na sequência, Lucas Piton errou na saída de bola, Alesson recuperou e deixou de letra para Eduardo fazer o gol da virada, aos oito. Para dar maior gás ao Vasco, Fernando Diniz acionou Matheus França e Andrey Fernandes para os lugares de Nuno Moreira e Johan Rojas, respectivamente.
João Vitor substituiu Lucas Piton, mas as mexidas surtiram pouco efeito. Então, para tentar somar ao menos um ponto, GB entrou na vaga de Barros. Andrés Gómez e Andrey Fernandes chutaram, mas nada feito. O Leão Caipira administrou o resultado até o apito final e saiu com a vitória.
Mirassol 2x1 Vasco
Data e hora: 29/01/2026, às 20h Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Gols: Coutinho, aos 20 min/1ºT (0-1); Renato Marques, aos 31 min/1ºT (1-1); Eduardo, aos 8 min/2ºT (2-1). Cartões amarelos: Willian Machado e Nathan Fogaça (MIR); Nuno Moreira (VAS). Cartões vermelhos: -
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes) Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Luiz Otávio); Yuri Lara, Neto Moura (José Aldo) e Eduardo (Everton Galdino); Negueba, Alesson (Galeano) e Renato Marques (Nathan Fogaça).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Barros (GB) e Thiago Mendes; Nuno Moreira (Matheus França), Coutinho e Andrés Gómez; Johan Rojas (Andrey Fernandes).
