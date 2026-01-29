Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle - DOUGLAS MAGNO / AFP

Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle DOUGLAS MAGNO / AFP

29/01/2026

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Vasco tem a contratação do atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, como prioridade. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos" haverá uma reunião do clube com o staff do argentino e também com o Independiente del Valle nesta semana para avançar o negócio.

O interesse do Vasco pelo atacante é antigo. No meio do ano, o clube procurou o Del Valle que pediu 3 milhões de euros (R$ 18,73 milhões) para a transferência. Na ocasião, o Cruz-Maltino rejeitou a possibilidade por não ter condições.

A operação nesta temporada é por um empréstimo com opção de compra. O Independiente del Valle topa o negócio desta forma, mas deseja que seja com obrigação de compra. As partes ainda não chegaram a um acerto financeiro.

Claudio Spinelli tem o desejo de deixar o Independiente de Valle, e já topou a proposta do Vasco. Porém, outros clubes querem o argentino. O Boca Juniors, que perdeu Marino Hinestroza para o Cruz-Maltino, é o principal concorrente do clube carioca novamente.

Com contrato válido até dezembro de 2027, Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.