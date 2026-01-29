Riquelme teve mais oportunidades no Vasco com Fernando Diniz, em 2021 - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/01/2026 15:10 | Atualizado 29/01/2026 15:38

Rio - O Vasco da Gama anunciou o empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme ao Panserraikos 1946 FC, da Grécia, até o fim de junho. O acordo prevê opção de compra ao término do vínculo.



Aos 23 anos, o jogador tem contrato com o clube carioca até dezembro e soma 37 partidas e duas assistências pelo time profissional. Cria das categorias de base, não conseguiu se firmar de forma contínua em São Januário e vinha tendo poucas oportunidades.



O melhor momento do lateral com a camisa cruz-maltina ocorreu em 2021, durante a Série B, sob o comando de Fernando Diniz. Na ocasião, Riquelme atuou em 24 jogos, recebeu sequência como titular e foi bastante elogiado pelo treinador, que destacou seu talento e potencial.



Depois daquele ano, a trajetória do atleta foi marcada por instabilidade. Em 2022, fez apenas 11 partidas antes de romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em julho. No ano seguinte, nem entrou em campo. Já em 2024, foi emprestado ao Sport, onde atuou em 14 jogos, sem conseguir se firmar.

Atualmente, o lateral não vinha sendo aproveitado por Diniz, o que motivou a nova tentativa de retomar espaço, agora no futebol europeu.