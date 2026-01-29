Robert Renan não ficou satisfeito com o resultado no Estádio Campos Maia, em São PauloReprodução / SporTV

São Paulo - Robert Renan analisou a derrota do Vasco por 2 a 1 para o Mirassol, de virada, nesta quinta-feira (29), no Estádio Campos Maia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro ressaltou a dificuldade da partida, mas disse que o Cruz-Maltino precisa melhorar.
"Sabíamos que seria um jogo muito difícil aqui na casa deles. Esperávamos sair com a vitória, mas vamos continuar trabalhando para buscar vencer na próxima rodada. Precisamos melhorar no último terço, acertar o último passe", declarou o jogador. 
O Gigante da Colina saiu na frente com Coutinho, de cabeça. No entanto, viu o Leão Caipira crescer no confronto e marcar duas vezes, com Renato Marques e Eduardo. 
Com o resultado, o Vasco não pontuou e ocupa a 13ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Madureira, segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.