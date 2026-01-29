Robert Renan não ficou satisfeito com o resultado no Estádio Campos Maia, em São Paulo - Reprodução / SporTV

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil aqui na casa deles. Esperávamos sair com a vitória, mas vamos continuar trabalhando para buscar vencer na próxima rodada. Precisamos melhorar no último terço, acertar o último passe", declarou o jogador.

O Gigante da Colina saiu na frente com Coutinho, de cabeça. No entanto, viu o Leão Caipira crescer no confronto e marcar duas vezes, com Renato Marques e Eduardo.