Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 30/01/2026 14:40 | Atualizado 30/01/2026 14:40

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Vasco está negociando com o lateral-esquerdo Cuiabano e o atacante Claudio Spinelli. O Cruz-Maltino adota um tom otimista sobre os jogadores, mas está "blindando" as informações mais concretas sobre as negociações.

"Vamos tratar internamente (sobre Spinelli e Cuiabano). Não vou abrir para vocês. Eles de fato são nomes que surgiram, mas estamos tratando internamente para ter o melhor desfecho possível", disse o técnico Fernando Diniz.

Em relação aos atacantes Marino Hinestroza e Brenner, que já foram contratados, o Cruz-Maltino não irá apressar as estreias dos jogadores.

"O Brenner e Hinestroza só assinaram a documentação dois dias atrás, então só treinaram um dia conosco. A gente vai avaliar com calma quando eles podem jogar e a minutagem. Quero contar com eles o quanto antes", concluiu o técnico.