Rodrigo Dias, gerente geral da base, conduzindo a imersão nesta quinta-feira (29)Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/01/2026 10:12

Rio — Os funcionários das categorias de base do Vasco voltaram às atividades nesta quinta-feira (29) para a temporada de 2026 com uma imersão metodológica, focada na integração e alinhamento dos processos do clube. O evento teve como objetivo alinhar diretrizes e promover trocas de experiências entre os profissionais da área.

A reunião foi conduzida pelo coordenador geral da base, Gabriel Bussinger, gerente geral, Rodrigo Dias, que destacou a importância do evento.



"Tem sido uma semana muito importante, que visa dar uma diretriz estratégica para toda a nossa equipe, além de revisitar nossos indicadores de desempenho, tanto gerais da base quanto específicos de cada departamento, permitindo evolução e a projeção de um 2026 ainda melhor. Internamente, dizemos que é o momento de ‘afiar nossas ferramentas de trabalho'", afirmou.

Já Gabriel ressaltou que o objetivo da imersão foi realinhar os objetivos, capacitar colaboradores e analisar o desenvolvimento dos atletas. "É fazer todo mundo remar para o mesmo lado, de forma sincronizada, alinhando a comunicação e potencializando a sinergia para entregar mais gastando menos."