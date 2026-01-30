Ivan foi anunciado pelo Remo nesta sexta-feira (30) - Reprodução

Publicado 30/01/2026 12:50

Rio - O goleiro Ivan foi anunciado pelo Remo nesta sexta-feira (30) como reforço para a temporada. Ex-Internacional e Vasco, o jogador, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2026 e chega a Belém em busca de maior sequência de jogos.





Revelado pelo Guarani, Ivan também passou pela Ponte Preta. Depois acumulou passagens discretas por Corinthians, Zenit, da Rússia, e Vasco.

Antes de ir para o clube de Belém, Ivan fazia parte do elenco do Internacional desde 2024, sendo o terceiro goleiro. Na temporada atual, entrou em campo apenas uma vez, na derrota de 2 a 1 para o Ypiranga-RS, no dia 18 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho.



Pelo Vasco, Ivan esteve em 2023 durante toda a temporada, mas jogou apenas três partidas, pelo Campeonato Carioca. Através do site oficial do clube, o goleiro celebrou o novo desafio.



“Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada”, disse Ivan.



