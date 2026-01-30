Vasco perdeu para o Mirassol na estreia no BrasileirãoMatheus Lima/Vasco
Histórico negativo de Vasco e Diniz no Brasileiro aumenta pressão após estreia com derrota
Cruz-Maltino sofreu a oitava derrota nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão
Ex-goleiro do Vasco é anunciado como reforço de clube da Série A
Jogador, de 28 anos, assinou contrato até o fim do ano
Funcionários da base do Vasco voltam às atividades com imersão metodológica para 2026
Encontro foi focado na integração dos processos do clube
Diniz sai em defesa de Lucas Piton após erro na derrota do Vasco para o Mirassol
Lateral-esquerdo perdeu a posse na saída de bola e originou o gol da vitória do Leão Caipira
Fernando Diniz se irrita com jogadores e dá bronca em parada técnica: 'Não fez nada'
Treinador reclamou principalmente com Rojas e Nuno Moreira
Robert Renan analisa derrota do Vasco para o Mirassol: 'Precisamos melhorar'
Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1, de virada, na estreia no Campeonato Brasileiro
