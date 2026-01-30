Vasco perdeu para o Mirassol na estreia no Brasileirão - Matheus Lima/Vasco

Publicado 30/01/2026 13:50 | Atualizado 30/01/2026 13:55

Rio - O Vasco não deixou uma boa impressão na estreia no Brasileirão. Da mesma forma como terminou a última edição, o Cruz-Maltino foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, nesta última quinta-feira (29), no Maião, e ligou o alerta para não repetir o mesmo desempenho da reta final do ano passado.

Foi a oitava derrota do Vasco nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão, desde o ano passado. Em 2025, o Cruz-Maltino chegou a encostar no G-6 e, por um momento, sonhar com vaga na Libertadores. Entretanto, caiu de rendimento na reta final e chegou na última rodada com risco de rebaixamento.

O desempenho do Vasco sob o comando de Fernando Diniz também deixa dúvidas sobre a busca pela tão sonhada consistência. Nos últimos dez jogos pelo Brasileirão, sofreu 21 gols e marcou dez. Ou seja, o time demonstra dificuldade para transformar a posse em gols, além de sofrer dois gols por partida, em média.

Para piorar a situação, a desconfiança sob o trabalho de Fernando Diniz volta a aparecer a cada derrota. O treinador, inclusive, tem o pior aproveitamento de um comandante do Vasco, desde 2022, com apenas 41%. Ele supera apenas Álvaro Pacheco, que teve 8% de aproveitamento.

