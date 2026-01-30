Jean David disputou 15 jogos e não participou de gols pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 30/01/2026 17:59 | Atualizado 30/01/2026 20:03

Rio - O atacante chileno Jean David fez denúncias graves sobre sua passagem pelo Vasco da Gama. Em entrevista ao jornal chileno "La Tercera", o jogador afirmou ter sido vítima de cobranças financeiras indevidas por intermediários e relatou que a situação impactou diretamente sua permanência e utilização com a camisa cruz-maltina.

Segundo o atleta, a negociação para deixar o Toluca (MEX) e acertar com o time de São Januário envolveu uma pessoa que não era seu agente oficial. Ele contou que foi orientado a não participar diretamente das conversas contratuais por conta de comissões e que, após chegar à cidade, foi surpreendido com uma cobrança inesperada.

"O único obstáculo era que outra pessoa, que não fosse meu agente, precisava me levar até lá. Dois meses depois de chegar ao Rio de Janeiro, essa pessoa que me levou até lá entrou em contato comigo e disse: 'Ei, sabe de uma coisa? Agora você tem que pagar uma comissão'. Eu disse: 'Comissão por quê? Que história é essa? Como funciona?'", relatou.

Jean David afirmou que questionou a legalidade da exigência e destacou que não havia qualquer previsão contratual: "Era muito dinheiro. E eu perguntei a ele: 'Mas por quê? Onde no contrato está escrito isso?' E ele disse: 'É assim que eu trabalho; tem gente que ajudou a fazer isso acontecer, eu tenho que prestar contas a eles'", afirmou.

De acordo com o jogador, após a intervenção de seu agente, a situação não foi resolvida e evoluiu para ameaças diretas.

"Ele recebeu o dinheiro e me ameaçou: 'Vou te processar, você não vai jogar e eles vão tornar sua vida um inferno'. Eu disse para ele fazer o que quisesse, que quando chegasse a hora, eu falaria", contou.

O atacante, por fim, afirmou que o problema não teria sido isolado.

"Outros jogadores do Vasco me disseram a mesma coisa: eles foram ameaçados de que, se não pagassem a comissão, não jogariam. Talvez seja por isso que o Vasco luta contra o rebaixamento há tanto tempo", disse, antes de completar: "O Rio de Janeiro é uma cidade linda, e o Vasco é uma instituição incrível com uma torcida maravilhosa. Essas pessoas estão prejudicando o futebol".

Após a repercussão da entrevista, nesta sexta-feira (30), o Cruz-Maltino divulgou uma nota oficial afirmando que recebeu com espanto as acusações veiculadas pela imprensa chilena e ressaltou que, até o momento, não houve qualquer manifestação ou denúncia formal do atleta ou de outros profissionais do clube.