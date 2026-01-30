Brenner assinou até o fim de 2029 - Divulgação / Vasco

Brenner assinou até o fim de 2029Divulgação / Vasco

Publicado 30/01/2026 17:19

Rio - Apresentado como reforço do Vasco para a temporada de 2026, o atacante Brenner, de 26 anos, destacou o motivo pelo qual escolheu o clube para atuar. Ele revelou que não fazia parte dos seus planos voltar ao futebol brasileiro neste ano.

"No momento não estava nos planos voltar ao Brasil, mas o projeto que me foi apresentado do Vasco. Já conhecia a grandeza, já joguei contra a torcida e foi muito difícil. Então jogar por esse clube gigantesco e ter essa torcida ao meu lado, com certeza me empolgou", afirmou.

Brenner assinou contrato com o Vasco até o fim de 2029. O atacante abordou a responsabilidade de vestir a camisa que já foi utilizada por grandes artilheiros brasileiros como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo.

"Fico lisonjeado pelo Vasco ter me dado a oportunidade. Sei da grandeza dos jogadores que já vestiram essa camisa e jogaram na minha função. E desejo marcar meu nome aqui, espero que com títulos", disse.

De volta ao Brasil depois de um período atuando no futebol dos Estados Unidos e da Itália, Brenner irá reencontrar Fernando Diniz, com quem trabalhou no São Paulo e no Fluminense.

"As conversas se iniciaram em dezembro, quando ele me ligou pela primeira vez. Não foi a primeira vez que a gente conversou desde que eu sai do São Paulo. Temos uma relação boa fora do campo e dentro campo quando trabalhamos foi ótima. As primeiras conversas foram boas e sempre demonstrando o interesse", concluiu.