Brenner assinou até o fim de 2029Divulgação / Vasco
Brenner conta que não planejava voltar ao Brasil e exalta Vasco: 'Clube gigantesco'
Atacante, de 26 anos, assinou contrato até o fim de 2029
Vasco recusa propostas de casas de apostas para patrocínio máster
Ideia da diretoria cruz-maltina é conseguir um dos maiores acordos do país
Ex-Vasco faz acusações graves e relata suborno durante passagem pelo clube
Jean David afirma ter sido ameaçado por intermediários em sua chegada
Nuno Moreira se sentiu desconfortável com bronca de Diniz em derrota do Vasco
Jogador demonstrou incômodo com a repercussão no Brasil e em Portugal
Vasco 'blinda' informações sobre reforços e mantém calma sobre Brenner e Hinestroza
Atacantes já estão treinando com o elenco cruz-maltino
Histórico negativo de Vasco e Diniz no Brasileiro aumenta pressão após estreia com derrota
Cruz-Maltino sofreu a oitava derrota nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão
