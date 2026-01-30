Brenner assinou até o fim de 2029Divulgação / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Apresentado como reforço do Vasco para a temporada de 2026, o atacante Brenner, de 26 anos, destacou o motivo pelo qual escolheu o clube para atuar. Ele revelou que não fazia parte dos seus planos voltar ao futebol brasileiro neste ano.
LEIA MAIS: Nuno Moreira se sentiu desconfortável com bronca de Diniz em derrota do Vasco
"No momento não estava nos planos voltar ao Brasil, mas o projeto que me foi apresentado do Vasco. Já conhecia a grandeza, já joguei contra a torcida e foi muito difícil. Então jogar por esse clube gigantesco e ter essa torcida ao meu lado, com certeza me empolgou", afirmou.
LEIA MAIS: Vasco 'blinda' reforços e mantém calma sobre Brenner e Hinestroza
Brenner assinou contrato com o Vasco até o fim de 2029. O atacante abordou a responsabilidade de vestir a camisa que já foi utilizada por grandes artilheiros brasileiros como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo.
LEIA MAIS: Diniz sai em defesa de Lucas Piton após erro na derrota do Vasco 
"Fico lisonjeado pelo Vasco ter me dado a oportunidade. Sei da grandeza dos jogadores que já vestiram essa camisa e jogaram na minha função. E desejo marcar meu nome aqui, espero que com títulos", disse.
De volta ao Brasil depois de um período atuando no futebol dos Estados Unidos e da Itália, Brenner irá reencontrar Fernando Diniz, com quem trabalhou no São Paulo e no Fluminense.
"As conversas se iniciaram em dezembro, quando ele me ligou pela primeira vez. Não foi a primeira vez que a gente conversou desde que eu sai do São Paulo. Temos uma relação boa fora do campo e dentro campo quando trabalhamos foi ótima. As primeiras conversas foram boas e sempre demonstrando o interesse", concluiu.