Pedrinho, atual presidente do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 30/01/2026 21:45 | Atualizado 30/01/2026 21:46

Rio - O Vasco recusou duas propostas de empresas que desejavam assumir o posto de patrocinador máster do clube. O Cruz-Maltino, que quer acelerar as tratativas, abriu o leque para além das casas de apostas. As informações são do site 'ge'.

As empresas que ouviram um "não" do Gigante da Colina foram a '01bet' e a 'EnergiaBet'. As ofertas foram negadas por questões de compliance e por falta de garantias financeiras

Vasco está sem patrocinador máster desde que a 'Betfair' saiu, no fim do ano passado.

A ideia da diretoria é conseguir um dos maiores acordos do país. Assim, valorizaria a camisa cruz-maltina e alavancaria as finanças do clube.