Cuiabano está na mira do VascoDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 31/01/2026 09:30

Rio - O Vasco avançou na contratação de Cuiabano. O Cruz-Maltino chegou a um acordo salarial com o lateral-esquerdo de 22 anos, que deseja retornar ao futebol brasileiro. Agora, resta o clube carioca chegar a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, para concretizar a negociação. A informação foi divulgada pelo 'ge' na última sexta-feira (30).

Inicialmente, o Vasco ofereceu uma proposta de empréstimo pelo lateral-esquerdo, com obrigação de compra após metas atingidas, que giraria em torno de 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões). No entanto, o clube inglês recusou e pretende vender o jogador. O Forest exige entre 8 e 9 milhões de euros (R$ 49,7 milhões e R$ 55,9 milhões na cotação atual), e o Cruz-Maltino tenta reduzir os valores.



Cuiabano defendeu o Botafogo até o fim do ano passado e depois seguiu para o clube inglês, que o comprou em setembro de 2025. Porém, o brasileiro tem feito parte da equipe sub-21 do Nottingham Forest.

Em setembro do ano passado, a equipe da Inglaterra desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões na época) para contratar Cuiabano. Ele assinou contrato até junho de 2029.



Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo na metade da temporada de 2024. No total, entrou em campo em 77 jogos, anotou dez gols e deu oito assistências. Ele foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo clube carioca.