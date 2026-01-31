Fora dos planos do Vasco, Riquelme foi emprestado - Divulgação

Fora dos planos do Vasco, Riquelme foi emprestadoDivulgação

Publicado 31/01/2026 15:17



O Vasco emprestou Riquelme ao Panserraikos , da Grécia, mas essa não é a única negociação envolvendo os dois clubes. Os gregos anunciaram que firmaram uma parceria com o Cruz-Maltino envolvendo jovens das categorias de base.

Segundo o comunicado, o Panserraikos "atuará como porta de entrada para o desenvolvimento e progressão de atletas selecionados do Vasco". Riquelme é o primeiro nome dessa parceria.



O acordo entre os clubes teve a participação do gerente técnico do Vasco, Leo Matos, e do agente Vela Junior.



Na nota, o clube grego ainda exaltou a história do Vasco tanto em relação de títulos como na revelação de talentos, mas cometeu uma gafe. Além de citar Romário, Edmundo, Phillipe Coutinho e Douglas Luiz, também incluiu Juninho Pernambucano como uma das revelações vascaínas, o que não está correto.



"(O Vasco) possui um dos sistemas de olheiros e categorias de base mais avançados da América do Sul, com milhares de jovens jogadores espalhados por todo o Brasil", completa.