Rayan entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Bournemouth sobre o WolverhamptonDivulgação/Bournemouth
Ex-Vasco, Rayan estreia com assistência em vitória do Bournemouth
Atacante de 19 anos entra no segundo tempo no 2 a 0 sobre o Wolverhampton
Como foi a estreia de Rayan
Vasco se aproxima de valor pedido pelo Del Valle para liberar Spinelli
Atacante argentino é mais um nome para reforçar o ataque vascaíno
Botafogo faz proposta por zagueiro argentino do Racing mesmo com transfer ban
Mesmo em dificuldade financeira e com transfer ban, Glorioso tenta reforçar elenco
Torcida do Flamengo lota entrada de hotel para receber jogadores em Brasília
Rubro-Negro disputa o primeiro título da temporada, a Supercopa Rei, contra o Corinthians
Neymar treina com companheiros e tem data de possível estreia em 2026
Camisa 10 voltou a trabalhar com bola no CT, no mesmo dia do clássico com o São Paulo
Barcelona vence Elche e se mantém na liderança do Espanhol
Time catalão perde muitas chances, mas ainda assim faz 3 a 1
Goleiro ex-Fluminense faz gol de tiro de meta pelo Coritiba; veja o vídeo
Pedro Rangel garante a vitória de sua equipe por 1 a 0 pelo Campeonato Paranaense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.