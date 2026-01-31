Rayan entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Bournemouth sobre o Wolverhampton - Divulgação/Bournemouth

Rayan entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Bournemouth sobre o WolverhamptonDivulgação/Bournemouth

Publicado 31/01/2026 14:18

Rayan já mostrou suas credenciais em apenas 28 minutos na estreia pelo Bournemouth. O atacante vendido pelo Vasco deu o passe para o gol de Scott, o segundo da vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Wolverhampton. Koupi abriu o placar, fora de casa.



Com o resultado da 24ª rodada da Premier League, neste sábado (31), a equipe inglesa chegou à terceira vitória em quatro jogos e se afastou da parte de baixo da tabela, chegando a 33 pontos.



Já o time de João Gomes, ex-Flamengo, André e Arias, ex-Fluminense, segue afundado na última colocação. Com a 15ª derrota, o Wolverhampton soma apenas oito pontos.



Como foi a estreia de Rayan



Vendido por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220,7 milhões), Rayan começou no banco de reservas. O atacante ex-Vasco entrou aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de Adli.



A partida já estava 1 a 0 para o Bournemouth, com o primeiro gol marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, por Adli. E Rayan, que jogou na ponta esquerda, recebeu na área, foi para a linha de fundo ao superar a marcação de João Gomes e cruzou para Scott fechar o placar, aos 45.