Endrick vive excelente começo pelo Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 31/01/2026 18:22

A chegada de Endrick ao Lyon foi acompanhada por um impacto imediato dentro de campo. Em apenas três jogos ele assumiu protagonismo, com números que chamam atenção e um rendimento acima do esperado, fruto de um dever de casa que o atacante de 19 anos fez antes do acerto.



A adaptação ao novo clube começou antes mesmo da apresentação oficial. Em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe', o brasileiro contou que dedicou os últimos meses de 2025 a acompanhar de perto a equipe francesa. Além de entender o estilo de jogo e os jogadores com quem passaria a conviver.

buscou saber mais sobre o ambiente ouvindo brasileiros que passaram pelo Lyon. Por isso, conversou com Bruno Guimarães, hoje no Newcastle, e com Lucas Paquetá,

Tambémouvindo brasileiros que passaram pelo Lyon. Por isso, conversou com Bruno Guimarães, hoje no Newcastle, e com Lucas Paquetá, recém-chegado ao Flamengo

"Muitos jogadores brasileiros já passaram por aqui, sei que muitos passaram temporadas maravilhosas aqui e espero me marcar também nessa história. Falei com Paquetá e Bruno, e me disseram que aqui era um lugar onde eu seria muito feliz. E não era mentira", afirmou Endrick.



Estudo prévio do elenco e das competições



Segundo o atacante, que está emprestado pelo Real Madrid, o interesse do Lyon surgiu em outubro. Desde então, ele passou a acompanhar regularmente as partidas do clube.



"Comecei a assistir aos jogos do time na Liga Europa e no Campeonato Francês. Não cheguei aqui sem conhecer ninguém", explicou.



Os números de Enderick pelo Lyon

