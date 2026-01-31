Endrick vive excelente começo pelo LyonDivulgação / Lyon

A chegada de Endrick ao Lyon foi acompanhada por um impacto imediato dentro de campo. Em apenas três jogos ele assumiu protagonismo, com números que chamam atenção e um rendimento acima do esperado, fruto de um dever de casa que o atacante de 19 anos fez antes do acerto.
A adaptação ao novo clube começou antes mesmo da apresentação oficial. Em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe', o brasileiro contou que dedicou os últimos meses de 2025 a acompanhar de perto a equipe francesa. Além de entender o estilo de jogo e os jogadores com quem passaria a conviver.
Também buscou saber mais sobre o ambiente ouvindo brasileiros que passaram pelo Lyon. Por isso, conversou com Bruno Guimarães, hoje no Newcastle, e com Lucas Paquetá, recém-chegado ao Flamengo.
"Muitos jogadores brasileiros já passaram por aqui, sei que muitos passaram temporadas maravilhosas aqui e espero me marcar também nessa história. Falei com Paquetá e Bruno, e me disseram que aqui era um lugar onde eu seria muito feliz. E não era mentira", afirmou Endrick.

Estudo prévio do elenco e das competições

Segundo o atacante, que está emprestado pelo Real Madrid, o interesse do Lyon surgiu em outubro. Desde então, ele passou a acompanhar regularmente as partidas do clube.
"Comecei a assistir aos jogos do time na Liga Europa e no Campeonato Francês. Não cheguei aqui sem conhecer ninguém", explicou.
Os números de Enderick pelo Lyon

O camisa 9 já marcou quatro gols em três jogos, sendo três na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, resultado que o colocou como o jogador brasileiro mais jovem a anotar um hat-trick em uma liga europeia. Esse feito o fez superar Ronaldo Fenômeno.
 