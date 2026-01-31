Gabriel Jesus tem quatro gols pelo Arsenal desde que voltou de grave lesão - Divulgação/Arsenal

O Arsenal encerrou, neste sábado (31), uma incômoda série de três jogos sem vencer na Premier League e voltou a abrir boa vantagem na liderança da competição, ao bater o ameaçado Leeds United por 4 a 0, em um abarrotado estádio Elland Road, em Leeds. Madueke, que substituiu Saka de última hora, após atacante sentir dores no pé durante o aquecimento, foi o destaque da partida, enquanto Martinelli deu o passe para o terceiro gol e Gabriel Jesus fechou o placar.



Com o resultado, a equipe do técnico Mikel Arteta chegou a 53 pontos e lidera com sete de vantagem sobre seus concorrentes mais próximos, o Manchester City e o Aston Villa. O time de Pep Guardiola visita o Tottenham, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo, enquanto o Aston Villa recebe o Brentford um pouco mais cedo, às 11h, em Birmingham.



Em busca da reação, após empatar com Liverpool e Nottingham Forest, além de perder em casa para o Manchester United, o líder do campeonato foi surpreendido pela defesa compacta armada pelo treinador Daniel Farke e pela postura ofensiva dos anfitriões no início da partida - Ampadu deu um susto no goleiro David Raya em chute que saiu próximo ao travessão.



Aos poucos, o Arsenal cresceu no jogo e contou com as bolas paradas de Madueke na direita para ir para o intervalo com boa vantagem de 2 a 0. Aos 26 minutos, após iniciar a jogada com escanteio, o ponta inglês cruzou na cabeça de Zubimendi, na primeira trave, para o time visitante inaugurar o placar. Aos 37, o camisa 20 cobrou escanteio fechado e Darlow - que barrou Lucas Perri na meta do Leeds - se atrapalhou com os defensores e socou a bola contra a própria meta.



Disposto a manter a sequência positiva que o tirou da zona de rebaixamento - vinha de uma derrota nos dez jogos anteriores -, o Leeds voltou agressivo no início da etapa complementar. Com seu time pressionado, Arteta acionou Odegaard e Gabriel Martinelli a fim de decidir a partida nos contragolpes. Foi justamente dos pés do brasileiro que saiu o cruzamento para Gyökeres, aos 23 minutos, desviar para marcar o terceiro dos visitantes.



Gabriel Jesus entrou em campo na reta final da partida, com o triunfo definido e sob forte chuva, mas também conseguiu deixar sua marca. Após exigir boa defesa de Darlow em cabeceio à queima-roupa, o ex-palmeirense driblou seu marcador depois de receber o passe de Odegaard e tocou no canto para fechar o placar.