Ganso completou sete anos de FluminenseFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2026 11:45

Rio - O Fluminense utilizou suas redes sociais para parabenizar o meio-campista Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, pelos seus sete anos de clube. O Tricolor destacou a trajetória do meia na equipe e afirmou que, depois de sua chegada, “a camisa 10 ganhou um novo significado”.

O meia chegou ao Fluminense no início de 2019 sem custos, após passagem pelo Sevilla, da Espanha. Em 2025, Ganso foi muito atrapalhado por lesões, que o tiraram de campo por cerca de dois meses.



No total, ele entrou em campo em 296 partidas, anotou 28 gols e distribuiu 35 assistências. Pelo Fluminense, Ganso conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

Confira nota do Fluminense parabenizando Ganso

"Há sete anos, a camisa 10 do Fluminense encontrou o jogador que hoje a simboliza. E que alegria nossa esse encontro acontecer.



No dia 31 de janeiro de 2019, Paulo Henrique Ganso era anunciado como jogador do Fluminense e iniciava-se uma das maiores histórias de amor do futebol brasileiro. Nossa camisa 10 ganhou um novo significado.



Hoje, sete anos depois, glórias foram conquistadas, chegamos longe juntos e, é claro, a nossa Família Fluminense se apaixonou por seu Maestro e toda a sua família.



Obrigado por ser quem você é, Ganso. Obrigado pelo seu futebol, pela sua entrega. Por ser Fluminense".