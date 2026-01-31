Ganso completou sete anos de FluminenseFoto: Divulgação

Rio - O Fluminense utilizou suas redes sociais para parabenizar o meio-campista Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, pelos seus sete anos de clube. O Tricolor destacou a trajetória do meia na equipe e afirmou que, depois de sua chegada, “a camisa 10 ganhou um novo significado”.
O meia chegou ao Fluminense no início de 2019 sem custos, após passagem pelo Sevilla, da Espanha. Em 2025, Ganso foi muito atrapalhado por lesões, que o tiraram de campo por cerca de dois meses.

No total, ele entrou em campo em 296 partidas, anotou 28 gols e distribuiu 35 assistências. Pelo Fluminense, Ganso conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.
"Há sete anos, a camisa 10 do Fluminense encontrou o jogador que hoje a simboliza. E que alegria nossa esse encontro acontecer.

No dia 31 de janeiro de 2019, Paulo Henrique Ganso era anunciado como jogador do Fluminense e iniciava-se uma das maiores histórias de amor do futebol brasileiro. Nossa camisa 10 ganhou um novo significado.

Hoje, sete anos depois, glórias foram conquistadas, chegamos longe juntos e, é claro, a nossa Família Fluminense se apaixonou por seu Maestro e toda a sua família.

Obrigado por ser quem você é, Ganso. Obrigado pelo seu futebol, pela sua entrega. Por ser Fluminense".
