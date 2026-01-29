Lucho Acosta em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Rio - Um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o Grêmio, o meia Lucho Acosta, de 31 anos, falou sobre a estreia de Jefferson Savarino, de 29 anos, que entrou no segundo tempo. Na opinião do argentino, o venezuelano vem para fortalecer ainda mais o elenco tricolor.
"Cada vez nos entendemos mais, no meio campo, na frente, acho que quem tem que jogar, tem que fazer muito bem. Temos muitos jogadores que podem fazer isso bem. Então, cada vez que você tem que jogar um, tem que estar da melhor maneira. E cada vez que você tem que entrar ou participar do jogo, é estar no nível de como estamos todos", disse na zona mista da partida.
Acosta chegou ao Fluminense no meio do ano passado e rapidamente se tornou peça importante no elenco. No total, ele entrou em campo em campo em 27 partidas, anotou quatro gols e deu três assistências, com a camisa tricolor.
Savarino foi contratado pelo Fluminense no começo deste ano em operação que envolveu a ida do volante Wallace Davi mais uma compensação financeira ao Botafogo. No Alvinegro, o venezuelano conquistou um Brasileiro e uma Libertadores.