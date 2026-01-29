Savarino estreou pelo Fluminense - Marina Garcia/Fluminense FC

Rio - Terceiro reforço do Fluminense na temporada, Savarino estreou com a camisa tricolor. O meia, de 29 anos, entrou em campo durante o segundo tempo da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã , pela primeira rodada do Brasileirão. O venezuelano atuou por 11 minutos e deu uma amostra de como deve ser utilizado.

"Savarino tem a particularidade de que se joga na esquerda, direita ou no centro, seu jogo não muda. Sabe driblar, encontrar o centroavante e chutar ao gol. As características podem se aplicar jogue onde jogue. Algo que não é normal. Habitualmente um jogador se sente mais pelo meio ou mais pelos lados. No caso do Savarino, tomamos a decisão de buscá-lo porque joga nas três posições atrás do 9", disse Zubeldía.

No planejamento, Zubeldía pediu a contratação de um jogador com capacidade de atuar aberto pelos lados do campo, mas com características de meia. Em 2025, ele atuou pelo lado esquerdo do ataque, mas tinha liberdade para jogar por dentro. Também fez função semelhante no Atlético-MG, em 2021, mas atuando pelo lado direito. Porém, o melhor momento do venezuelano foi jogando centralizado, pelo Botafogo, em 2024.

Savarino estreou aos 35 minutos do segundo tempo. O novo camisa 11 do Fluminense entrou no lugar de Kevin Serna e atuou aberto pelo lado esquerdo, mas teve liberdade para atuar por dentro e arriscou jogadas de infiltração e profundidade. Ao todo, foram nove ações com a bola e quatro passes certos, sendo três no campo de ataque, segundo o "SofaScore".

"Seu jogo não muda. Sua técnica e drible não diminui se joga na esquerda ou na direita. Seu chute ao gol não diminui. Além disso, é bom na bola parada, o que para nós é bom. Pouco a pouco vai acrescentando coisas ao time. Chega em uma equipe que está entrosada, que os atacantes estão em um bom momento. Pouco a pouco vamos utilizando todos os jogadores", completou Zubeldía.

Savarino chegou a um acordo com o Fluminense após uma longa novela. Inicialmente, o clube se acertou com o Botafogo, mas não se entendeu com o estafe do jogador. Depois, o próprio meia voltou atrás na decisão e entrou em contato com a diretoria tricolor para selar a transferência. Em troca, o Tricolor enviou o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira.

Com a vitória, o Fluminense mantém o 100% de aproveitamento em casa sob o comando de Zubeldía. Ao todo, são 13 jogos e 13 vitórias. O Tricolor volta a campo contra o Botafogo, no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Já a próxima partida pelo Brasileirão será contra o Bahia, dia 5, às 19h, na Fonte Nova.