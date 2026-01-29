Martinelli teve boa atuação na vitória do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 29/01/2026 15:12

Aos 24 anos, o volante, titular no Tricolor há algumas temporadas, não esconde que vestir a amarelinha é um de seus objetivos.



"Todo jogador sonha de um dia poder chegar à Seleção. É um objetivo de todos, e comigo não é diferente. Quero, sim, um dia ter uma oportunidade, mas no tempo certo. Agora é trabalhar junto aos meus companheiros, porque, com eles me ajudando, fica mais fácil. Então, acho que eu fazendo meu trabalho muito bem aqui, pode ser que chegue um dia (a convocação)”, afirmou em entrevista aos jornalistas.



A possibilidade de ganhar uma chance na próxima convocação, em março, é difícil, já que Ancelotti quer utilizar boa parte dos jogadores que irão para a Copa do Mundo. Ainda mais num meio de campo com forte concorrência, como Martinelli admite.



"Já disputei cinco Campeonatos Brasileiros e, com o passar dos anos, você vai entendendo cada vez mais o jogo. Sobre da minha posição, são jogadores excepcionais. Que um dia que eu possa jogar junto. Tem jogadores de alto nível como Casemiro, runo Guimarães, que são caras que frequentam direto a Seleção. Eu acho que o Ancelotti está de olho, está estudando", avaliou.



Sem perder a esperança, o volante aposta no bom início de temporada do Fluminense, que venceu o clássico com o Flamengo e, agora, o Grêmio.



“Eu acho que a gente está fazendo um grande início de trabalho. Sabe que é difícil, é jogador segundo jogo ainda na temporada, mas a gente está aparecendo melhor fisicamente", completou.