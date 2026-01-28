Carlo Ancelotti acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do BrasileirãoReprodução
Carlo Ancelotti vai ao Maracanã e acompanha vitória do Fluminense pelo Brasileirão
Técnico da seleção brasileira esteve presente na partida contra o Grêmio
Fluminense vence Grêmio na estreia no Brasileirão e segue imbatível com Zubeldía no Maracanã
Tricolor tem 100% de aproveitamento dentro de casa desde a chegada do técnico argentino
Maricá demite Reinaldo após sequência de derrotas no Carioca
Marcus Alexandre é escolhido como substituto
Apresentado na LDU, Deyverson relembra final contra o Flamengo: 'Vejo todo dia'
Centroavante destacou a importância de gol pelo Palmeiras na decisão da Libertadores, em 2021
Após a saída de Savarino, Montoro assume a camisa 10 do Botafogo; Danilo fica com a 8
Mudança já vale para a estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (29)
Rodada final define G-8 da Champions e empurra Real Madrid e PSG aos playoffs
Liverpool, Barcelona, City, Chelsea, Tottenham e Sporting avançaram direto às oitavas
