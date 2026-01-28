Carlo Ancelotti acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão - Reprodução

Publicado 28/01/2026 22:00

Rio - O Maracanã recebeu uma presença ilustre na estreia do Fluminense no Brasileirão. O técnico Carlo Ancelotti acompanhou a vitória tricolor sobre o Grêmio por 2 a 1 , nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do campeonato, e aproveitou para observar jogadores para a próxima convocação da seleção brasileira.

A comissão técnica de Carlo Ancelotti começou um trabalho de monitoramento no último dia 17 de janeiro e continuará até o dia 2 de fevereiro. Recentemente, o treinador italiano acompanhou algumas partidas na Europa, incluindo um do Real Madrid. Após o período de observação, ele definirá a convocação para os amistosos contra França e Croácia, em março.

Sob o olhar do técnico Carlo Ancelotti, o Fluminense venceu o Grêmio. No primeiro tempo, o jogo ficou truncado e teve poucas oportunidades. Já na etapa final, o panorama mudou e as chances apareceram. O Tricolor voltou um pouco melhor e marcou com Nonato e Acosta, enquanto Carlos Vinícius descontou para o time gaúcho.

Com a vitória, o Fluminense mantém o 100% de aproveitamento em casa sob o comando de Zubeldía. Ao todo, são 13 jogos e 13 vitórias. O Tricolor volta a campo contra o Botafogo, no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Já a próxima partida pelo Brasileirão será contra o Bahia, dia 5, às 19h, na Fonte Nova.