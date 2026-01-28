Troféu da Liga dos Campeões - Foto: Alexander Hassenstein

Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City são os últimos seis classificados às oitavas de final da Champions League. Eles se unem a Arsenal e Bayern de Munique, que já estavam classificados por antecedência. Detentor do título, o PSG acabou frustrando sua torcida, assim como o Real Madrid, após tropeçaram nesta quarta-feira e se verem obrigados a disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas.



Com apenas Arsenal e Bayern de Munique garantidos por antecedência, a última rodada da fase de classificação começou quente, com muita gente grande tentando escapar da obrigação dos playoffs das oitavas - dois jogos extras. Entre os pressionados apareciam Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e a vice campeã Inter de Milão, todos fora da zona de classificação e necessitando vencer e torcer contra o pessoal no G-8.



Em rodada repleta de (belos) gols, a definição do G-8 sofreu diversas mudanças, com equipes se alternando entre os melhores o tempo todo. A emoção foi garantida até o apito final em muitas partidas, com o Sporting desbancando o Real Madrid do G-8 com triunfo no fim por 3 a 2 sobre o Athletic de Bilbao, na Espanha



BARCELONA LEVA SUSTO, VIRA DIANTE DO COPENHAGUE E SE GARANTE NO G-8



Com gols de seu trio ofensivo e segundo tempo perfeito, o Barcelona se garantiu nas oitavas de final da Champions com grande virada diante do Copenhague e goleada por 4 a 1, no Camp Nou. Depois de levar um susto, o time catalão confirmou sua força para carimbar a vaga.



Primeiro fora da zona de classificação, o Barcelona entrou em campo pressionado, mas confiante diante do Copenhague. Um triunfo no Camp Nou era obrigação e seria suficiente pela vaga já que PSG e Newcastle (ambos no G-8) fariam o confronto direto na França.



Contudo, logo de cara os dinamarqueses complicaram ainda mais a missão dos catalães ao fazer 1 a 0 com Dadason anotando logo aos 4 minutos. Sair na frente deixou os visitantes bastante à vontade em campo e anulando o setor ofensivo dos favoritos.



Com uma mudança e postura bastante agressiva, o Barcelona empatou logo aos três minutos, com Lewandowski escorando passe de Lamine Yamal. O jovem astro garantiu o alívio no Camp Nou ao bater e contar com desvio da marcação para encobrir o goleiro e virar o placar aos 14 minutos. O drama virou festa na Espanha. Raphinha ampliou de pênalti e espantou de vez a zebra. Rashford fechou a goleada.



REAL MADRID LEVA GOL DE GOLEIRO, PERDE NA CASA DO BENFICA, E CAI PARA NONO



Dependendo apenas de suas forças, o Real Madrid visitou o Benfica, até então fora até dos playoffs, e se tornou uma das maiores decepções da rodada ao ver o goleiro Trubin marcar no último lance e fechar o placar em 4 a 2. Os merengues despencaram para a nona posição e viram os portugueses celebram a 24ª e última vaga nos playoffs justamente com o gol de seu camisa 1.



O Real Madrid levou enorme sufoco dos comandados de José Mourinho desde os minutos iniciais. Courtois teve de fazer um milagre aos 20 minutos e ainda viu o VAR anular um pênalti anotado para os portugueses.



Os mandantes dominavam a partida, mas deram um vacilo que foi crucial para os merengues abrirem o placar. Cruzamento na cabeça de Mbappé e Real na frente aos 30 minutos. Os espanhóis se entusiasmaram com a vantagem, porém, e com todos no ataque, cederam um contragolpe que terminou com o empate antes do descanso. Schuelderup recebeu de Pavlidis e cabeceou ente as pernas de Courtois para deixar tudo igual.



Já nos acréscimos, mais um pênalti polêmico anotado, desta vez em agarrão de Tchouaméni. Desta vez o VAR acabou a anotação e Pavlidis bateu forte para virar o placar. A segunda etapa começou elétrica e com dois gols em 13 minutos.



Schuelderup anotou o terceiro em batida rasteira e Mbappé diminuiu após cruzamento para trás. O placar, ruim para ambos, se arrastou até o fim e se transformou em festa aos portugueses aos 52. Trubin, até então fazendo cera para evitar o empate, foi informado que faltava um gol para o Benfica avançar. O goleiro atravessou o campo e marcou, para linda celebração no estádio do Dragão.