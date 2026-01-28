Luis Henrique pode mudar de clube na EuropaDivulgação / Inter de Milão
Equipe de Rayan tem interesse na contratação de Luis Henrique, ex-Botafogo
Jogador, de 24 anos, chegou tem 23 jogos na atual temporada europeia
Jorginho reclama de arbitragem após derrota do Flamengo para o São Paulo: 'Matou o jogo'
Meio-campista ficou na bronca com Wilton Pereira Sampaio e acabou expulso depois do apito final
Flamengo sofre virada e perde para o São Paulo na estreia no Brasileirão
Gonzalo Plata colocou o Rubro-Negro em vantagem, mas Luciano e Danielzinho deram a vitória ao Tricolor Paulista
Zubeldía comemora vitória em retorno e enaltece conexão com torcida no Maracanã
Treinador voltou a comandar o Fluminense após passar por cirurgia cardiovascular no início da temporada
LaLiga pagará torcedores que denunciarem transmissões ilegais do Campeonato Espanhol
Objetivo principal da entidade é lutar contra a pirataria no país; entenda
John Kennedy valoriza vitória na estreia no Brasileirão e destaca relação com Zubeldía
Centroavante participou da jogada do primeiro gol da partida
Carlo Ancelotti vai ao Maracanã e acompanha vitória do Fluminense pelo Brasileirão
Técnico da seleção brasileira esteve presente na partida contra o Grêmio
