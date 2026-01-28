Luis Henrique pode mudar de clube na Europa - Divulgação / Inter de Milão

Publicado 28/01/2026 19:20

Inglaterra - O Bournemouth, clube inglês, que acabou de contratar Rayan, do Vasco, continua com desejo de reforçar o seu ataque. De acordo com informações da "ESPN", a equipe fez uma proposta pela contratação de Luis Henrique, que defende a Inter de Milão.

A operação seria por empréstimo com opção de compra de 18 milhões de libras (cerca de R$ 128,7 milhões). A Inter de Milão só deve liberá-lo se conseguir alguém para a ala direita, que vem sendo ocupada pelo brasileiro desde a lesão de Dumfries.

A Inter de Milão contratou Luis Henrique em junho de 2025 depois dele ter se destacado pelo Olympique de Marselle. O valor desembolsado pelos italianos foi de 23 milhões de euros (R$ 145,85 milhões na cotação da época).

Revelado pelo Botafogo, o atacante teve duas passagens pelo clube carioca, a primeira se encerrou em 2020 e a segunda em 2023. Pela Inter de Milão, na atual temporada, Luis Henrique entrou em campo em 23 jogos e deu uma assistência.