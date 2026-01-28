John Kennedy em ação contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 1ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/01/2026 22:30

Rio - O Fluminense estreou com a vitória no Brasileirão. Dono da segunda melhor campanha como mandante na edição do ano passado, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada, e segue com 100% de aproveitamento sob o comando de Zubeldía como mandante no estádio. Titular na partida, John Kennedy valorizou o resultado e a conexão com o treinador argentino.

"É importante começar o campeonato com vitória, principalmente dentro de casa. Sabemos dos nossos objetivos. Também foi muito importante vencer no retorno do treinador (Zubeldía). Ele é eufórico, intenso e agitado (no dia a dia). Estamos acostumados, já tivemos um assim (Fernando Diniz). É bom ter um cara intenso assim, dá certo", disse John Kennedy.

Em meio a busca da diretoria tricolor por uma nova referência para o ataque, John Kennedy tenta recuperar a confiança. Na atual temporada, o centroavante soma quatro jogos, sendo três como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. Após ser decisivo contra o Flamengo, o camisa 99 participou do lance do primeiro gol da vitória sobre o Grêmio e parece ter assumido a dianteira na disputa com Everaldo.

"É uma jogada que o Zubeldía cobra bastante, que o centroavante tem que saber fazer o pivô e ajudar a segurar a bola. Fico feliz que consegui ajudar o time. É uma nova oportunidade. É importante ter uma cabeça diferente. No ano passado não aconteceu o que eu esperava, mas temos que levantar a cabeça. É um novo ano e estou bem focado para trabalhar. Quero fazer um bom ano e buscar títulos", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense mantém o 100% de aproveitamento em casa sob o comando de Zubeldía. Ao todo, são 13 jogos e 13 vitórias. O Tricolor volta a campo contra o Botafogo, no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Já a próxima partida pelo Brasileirão será contra o Bahia, dia 5, às 19h, na Fonte Nova.