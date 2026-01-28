Fábio é um dos poucos remanescentes do elenco do Fluminense campeão da Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fábio é um dos poucos remanescentes do elenco do Fluminense campeão da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/01/2026 14:16

Passados dois anos e quase três meses desde aquela conquista inédita e histórica, a grande maioria dos jogadores daquele elenco já não faz mais parte do grupo atual do Tricolor. O Fluminense fez uma bela homenagem ao se despedir de Keno, emprestado ao Coritiba , no mais recente adeus de um dos heróis da conquista da Libertadores de 2023.desde aquela conquista inédita e histórica, a grande maioria dos jogadores daquele elenco já não faz mais parte do grupo atual do Tricolor.

Restam apenas nove nomes, sendo que cinco deles foram titulares na final contra o Boca Juniors: Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Cano. Os outros são o autor do gol do título, John Kennedy, além de Guga e Lima, que entraram naquela partida vencida por 2 a 1 na prorrogação, no Maracanã. E o último nome é o de Lelê, que estava entre os inscritos, mas ficou fora por opção técnica da reta final da temporada de 2023.

Desses nove remanescentes, dá para dizer que somente três seguem como titulares incontestáveis do Fluminense em 2026. Fábio, Samuel Xavier e Martinelli se mantém em alta, enquanto Germán Cano sofreu com problemas físicos nas últimas duas temporadas e viu seu número de gols reduzir para sete em 2024 e 20 em 2025.

Já John Kennedy chegou a sair do clube por empréstimo no início do ano passado, para o Pachuca, do México, mas retornou seis meses depois e vive altos e baixos. Ele volta a ser opção no time titular.

E o camisa 10 Ganso perdeu espaço também devido a problemas médicos na temporada passada, quando pouco jogou (28 partidas). Diante do cenário, viu Lucho Acosta ser contratado e se firmar no time.

Guga e Lima, por outro lado, continuam como opções na reserva, com o lateral sendo mais aproveitado, enquanto o meio-campista vem de temporada ruim. E Lelê já saiu duas vezes por empréstimo, para Ceará e Atlético Goianiense, e retornou. Entretanto, não deve permanecer por muito tempo nesta temporada, já que estava fora dos planos antes da nova lesão de Cano.