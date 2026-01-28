Fábio é um dos poucos remanescentes do elenco do Fluminense campeão da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense tem nove remanescentes da Libertadores de 2023, após saída de Keno
Elenco do Tricolor sofreu muitas saídas dos campeões que fizeram história
Fluminense tem nove remanescentes da Libertadores de 2023, após saída de Keno
Elenco do Tricolor sofreu muitas saídas dos campeões que fizeram história
Lucho Acosta demonstra otimismo em relação a ano do Fluminense: 'Expectativas grandes'
Meia, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2028
Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Com retorno de Zubeldía, Tricolor das Laranjeiras estreia em casa no Brasileirão
Fluminense aposta no fator casa e sonha alto com Zubeldía em 2026
Tricolor estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Fluminense terá força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro
Tricolor enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.