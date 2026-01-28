Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/01/2026 08:00

Rio - Embalado pela vitória no clássico contra o Flamengo no último domingo (25), o Fluminense estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Dono da segunda melhor campanha como mandante na edição do ano passado, o Tricolor inicia a temporada da mesma forma que terminou a última: dentro da sua casa e diante da própria torcida.

O Fluminense aposta no fator casa para atingir voos mais altos em 2026. Na última temporada, o trabalho de Luis Zubeldía teve números impecáveis como mandante. Ao todo, foram dez jogos e dez vitórias, com 100% de aproveitamento. O Time de Guerreiros ainda marcou 20 gols e sofreu apenas um — do Flamengo, de pênalti. No Brasileirão, foram nove jogos, nove vitórias, 19 gols pró e um contra.

Mesmo com o treinador afastado no início desta temporada por causa de uma cirurgia cardiovascular, o Fluminense manteve o aproveitamento impecável como mandante. Sob o comando do auxiliar Maxi Cuberas, o Tricolor venceu o Madureira por 2 a 1, no Luso Brasileiro, além do Flamengo, no Maracanã. O clássico, aliás, foi o primeiro jogo do Time de Guerreiros no Maraca em 2026.

Desde a estreia do técnico Luis Zubeldía, no dia 28 de setembro de 2025, o Fluminense é o time da Série A com mais vitórias. No período, o Tricolor conquistou 14 triunfos em 22 jogos disputados, além de ter feito 33 gols e sofrido 17 (média inferior a um gol sofrido por partida). A segunda posição é do Palmeiras, que venceu 13 vezes em 24 partidas, seguido por Bahia e Flamengo, com 12 cada.

Com números expressivos no início de trabalho, o Fluminense confia na evolução de Luis Zubeldía em 2026. Nesta temporada, o Tricolor voltará a disputar a Libertadores e sonha com o bicampeonato. Para isso, a diretoria tricolor trouxe o zagueiro Jemmes, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia Savarino, além de manter a base do ano passado. Ainda há busca por um novo centroavante.