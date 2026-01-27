Nonato em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/01/2026 12:50

Rio - O Fluminense começou a temporada como terminou a anterior: vencendo como mandante dentro do Maracanã. O Tricolor mostrou mais uma vez a sua força dentro de casa e venceu o Flamengo por 2 a 1, no último domingo (25), pela quarta rodada da Taça Guanabara. Titular no clássico, o volante Nonato destacou a grande atuação da equipe e valorizou um triunfo tão importante no início do ano.

"Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nós conseguimos ter uma grande atuação coletiva para sair com a vitória. Ainda estamos aquecendo os motores para a temporada, entrando em ritmo de jogo e se adequando fisicamente. Por isso, essa vitória foi ainda mais importante, nos dá tranquilidade para trabalhar pensando nos próximos desafios", disse.

A vitória no clássico foi a injeção de ânimo necessária para o Fluminense antes da estreia no Brasileirão. O próximo compromisso, aliás, é tão importante quanto um clássico. O Tricolor recebe o Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão de 2026. Cria da base do Internacional, Nonato tem o rival gaúcho como um velho conhecido e projetou o encontro.

"Fizemos uma grande campanha no ano passado e encerramos o Brasileirão como um dos melhores mandantes da competição. Sabemos da nossa força, da nossa capacidade e que somos muito poderosos junto da torcida tricolor. Estamos confiantes de que podemos construir um bom resultado nesta primeira rodada e começar bem o Brasileirão", completou.

No ano passado, o Fluminense foi o segundo melhor mandante do Brasileirão, com 46 pontos. O Tricolor fez apenas um ponto a menos do que o Flamengo, que teve a melhor campanha. Mesmo assim, o Time de Guerreiros obteve o maior número de vitórias (15 em 19 jogos) e atingiu a sua melhor marca na história da competição.