Rio - O Fluminense terá força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28). O Tricolor contará com o retorno do técnico Luis Zubeldía - recuperado de um procedimento cardiovascular - e de jogadores poupados na vitória sobre o Flamengo, no último domingo (25).
Samuel Xavier, Renê, Martinelli e Lucho Acosta devem aparecer entre os titulares. E John Kennedy tem tudo para ser mantido no comando do ataque. Por outro lado, Hércules e Soteldo estão fora. A dupla, que se machucou na reta final do ano passado, ainda não tem condições de atuar. Ambos tendem a voltar no clássico com o Botafogo, no próximo domingo (1º)
Cano, que passou por uma artroscopia no joelho direito no início de janeiro, segue em tratamento. Sendo assim, a provável escalação tem: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
O adversário do Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro será o Grêmio, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.