Tato jogou pelo Fluminense entre 1983 e 1988, em um dos períodos mais vitoriosos do clube - Divulgação

Tato jogou pelo Fluminense entre 1983 e 1988, em um dos períodos mais vitoriosos do clubeDivulgação

Publicado 27/01/2026 09:55

Morreu o ídolo do Fluminense Tato. O clube divulgou a notícia nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (27), e prestou solidariedade à família, além de exaltar o ex-jogador de 64 anos, campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca em 1983, 1984 e 1985.



"Toda a nossa força e solidariedade aos amigos, familiares e a todos os torcedores e admiradores do nosso ídolo neste momento tão difícil. Tato está marcado pra sempre na história do Fluminense Football Club", diz a nota.

É com muita tristeza que recebemos a noticia da morte do ídolo Tato, campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca em 1983, 84 e 85.



Carlos Alberto Araújo Prestes chegou ao Fluminense em 1983, aos 22 anos, e rapidamente identificou-se com as três cores. Parte fundamental de… pic.twitter.com/tHOWUaEere — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 27, 2026

Tato era o apelido de Carlos Alberto Araújo Prestes, que foi contratado em 1983 junto ao Goiânia, após passagens por Internacional e Coritiba. Ele tinha 22 anos e tornou-se um dos grandes nomes da geração vitoriosa da década de 80.



A carreira de Tato até o Fluminense

Com ele no time, o Fluminense também conquistou o Torneio de Seul, o Torneio de Paris e a Copa Kirin. Ao todo, o ponta-esquerda disputou 236 partidas com a camisa tricolor e marcou 17 gols.



Canhoto e driblador, Tato costumava partir para frente para superar o adversário e depois ir à linha de fundo para cruzar para a área. Mas também cortava para o meio para tentar a finalização.



Na campanha histórica do Brasileiro de 1984, Tato marcou um gol na semifinal contra o Corinthians. "Um dos gols mais importantes da minha carreira acabou saindo com a perna direita. Um dos poucos que não fiz de canhota", disse em 2020 em entrevista à Flu TV.



"Eu tinha que estar sempre bem porque sabia que alguém poderia tomar minha posição. Então me esforçava muito nos treinamentos. Mas o grupo era sensacional. Claro que cada um queria ser titular, mas era uma briga sadia por espaço", revelou.



Campeão também pelo Vasco

Depois de deixar o Fluminense em 1988, Tato teve rápida passagem pelo Elche, da Espanha, e depois foi para o Vasco de Gama, onde foi campeão brasileiro em 1989, saindo em 1990. Ainda atuou por Sport, Santos e voltou ao Coritiba para encerrar a carreira em 1992.



Ele tem três partidas pela seleção brasileira.

