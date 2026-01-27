Cria de Xerém, Wallace Davi disputou somente cinco jogos pelo time principal do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Titular em título da Libertadores, Keno se despede do Fluminense: 'Jamais esquecerei'
Atacante, de 36 anos, irá atuar no Coritiba
Nonato valoriza vitória no clássico e projeta estreia do Fluminense no Brasileirão
Titular no Fla-Flu, volante busca temporada de consolidação
Fluminense lamenta morte de Tato, campeão brasileiro e tri carioca
Ex-jogador de 64 anos foi destaque de geração tricolor e também conquistou título no Vasco
Fluminense deve ter retornos de Hércules e Soteldo para clássico contra Botafogo
Jogo será pelo Campeonato Carioca no próximo domingo (1º), dias após a estreia no Brasileirão
Carrasco na base, John Kennedy voltou a marcar contra o Flamengo após mais de quatro anos
Atacante, de 23 anos, fez um dos gols da vitória do Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.