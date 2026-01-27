Cria de Xerém, Wallace Davi disputou somente cinco jogos pelo time principal do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despediu do Fluminense nesta terça-feira (27). Em publicação nas redes sociais, o volante exaltou o antigo clube, onde estava desde pequeno, e agradeceu por tudo o que viveu por lá. Ele foi envolvido na negociação por Savarino, meia-atacante que chegou ao Tricolor nesta janela de transferências.
"Despedidas são sempre difíceis, principalmente quando é de um lugar que me acolheu a minha vida toda até esse momento. Foram 10 anos de Fluminense, clube que me formou como atleta e como pessoa", escreveu o jogador.
"Sou muito grato a tudo que vivi e a todos que passaram pela minha trajetória no clube, funcionários, membros de comissão técnica, compaheiros de time e, especial, os torcedores, que sempre tiveram carinho comigo", complementou.
Cria de Xerém, Wallace Davi disputou somente cinco jogos pelo time principal do Fluminense. O garoto de 18 anos é tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Tricolor. Agora, vestirá a camisa do Botafogo. Ele, inclusive, já treinou com o elenco do Glorioso sob o comando do técnico Martín Anselmi, no CT Lonier.

