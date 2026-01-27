Keno se despediu do Fluminense - Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 27/01/2026 14:42

Rio - O atacante Keno, de 36 anos, utilizou as redes sociais para se despedir do Fluminense. O veterano, que chegou ao clube carioca em 2023, foi emprestado ao Coritiba. Ele se unirá a Thiago Santos e Joaquín Lavega, que integraram o elenco tricolor na última temporada, e agora estão no Coxa.

"Com o coração em paz e o sentimento de dever cumprido, me despeço do Fluminense, clube maravilhoso e que abriu a portas para mim e para a minha família. Seremos eternamente gratos por tudo o que vivemos aqui. Foram três temporadas de muita entrega, dedicação, profissionalismo, aprendizado e conquistas extremamente especiais, tanto dentro como fora de campo. Jamais me esquecerei daquela tarde de 2023 no Maracanã, quando vencemos a Copa Libertadores. Foi lindo demais! Aproveito para agradecer a cada uma das pessoas do clube, sem exceção, que sempre me ajudaram e me deram apoio e carinho no dia a dia. À torcida Tricolor, deixo o meu muito obrigado pela forma que lidaram comigo e com a minha família. Como já disse, seremos eternamente gratos por tudo", disse o atacante.

Além disso, em entrevista à Flu TV, o atacante reforçou a relação com o clube carioca e que mesmo distante irá continuar acompanhando o Tricolor em seus desafios.

"Vou ter outra oportunidade de outro clube, mas podem ter certeza de que eu vou sempre estar de longe torcendo para o Fluminense. Como o presidente falou, aqui vai ser sempre a minha casa. E eu sei que quando eu vier aqui, quando eu parar, serei bem-vindo e bem recebido. Então podem ter certeza de que vou vir sempre, vendo os jogos, no dia a dia. Eu construí uma família aqui, não vou esquecer do Fluminense nunca mais", contou Keno.

O Fluminense também utilizou suas redes sociais para fazer um agradecimento a Keno pelos serviços prestados em três temporadas vestindo a camisa tricolor.

"Vencedor por natureza, decisivo pelo talento que tem. Depois de muitas conquistas por onde passou, Keno chegou ao Fluminense para ser decisivo no título que ele e milhões de Tricolores sonhavam. Além da identificação imediata e de partidas memoráveis na Libertadores de 2023, Keno, logo no primeiro ano de Flu, cravou seu nome na história do clube: as duas maiores assistências da sua vida, da nossa história, e a conquista que tanto esperamos. Nos últimos três anos, Keno honrou esta Armadura e se despede do Fluminense com o status que fez por merecer: ÍDOLO. Obrigado! Pelos gols, pelas assistências, por amar estas cores, Kenaldinho.", disse a nota do Flu.

Com passagens vitoriosas por Palmeiras e Atlético-MG, Keno marcou sua carreira também no Fluminense. Autor de duas assistências na final da Libertadores de 2023, o atacante foi titular na maior conquista da história do Tricolor. Além disso, Keno foi campeão do Carioca daquele mesmo ano e da Recopa em 2024.

No total, o atacante entrou em campo com a camisa do Fluminense em 133 jogos, anotou 15 gols e deu 20 assistências pelo clube das Laranjeiras.