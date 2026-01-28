Lucho Acosta (à frente de Bernal) em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Lucho Acosta demonstra otimismo em relação a ano do Fluminense: 'Expectativas grandes'
Meia, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2028
Lucho Acosta demonstra otimismo em relação a ano do Fluminense: 'Expectativas grandes'
Meia, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2028
Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Com retorno de Zubeldía, Tricolor das Laranjeiras estreia em casa no Brasileirão
Fluminense aposta no fator casa e sonha alto com Zubeldía em 2026
Tricolor estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Fluminense terá força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro
Tricolor enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Titular em título da Libertadores, Keno se despede do Fluminense: 'Jamais esquecerei'
Atacante, de 36 anos, irá atuar no Coritiba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.