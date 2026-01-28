Lucho Acosta (à frente de Bernal) em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/01/2026 13:55 | Atualizado 28/01/2026 13:56

Rio - O meia Lucho Acosta, de 31 anos, está otimista em relação a temporada do Fluminense. Contratado pelo clube carioca no meio do ano passado, o argentino se tornou rapidamente um dos destaques do Tricolor. Ele acredita que a equipe de Luis Zubeldía pode alcançar voos altos em 2026.

"As expectativas são muito grandes este ano em todo sentido. Estou muito feliz, porque começamos um grande ano, ganhando o primeiro clássico, trabalhando muito bem e, na verdade, vamos para um bom caminho este ano", disse em entrevista à "Flu TV".

O Fluminense pagou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos de Lucho Acosta, que defendia o Dallas, dos Estados Unidos. Ele assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2028.

No total, ele entrou em campo em campo em 25 partidas, anotou três gols e deu três assistências. Ele ajudou o Fluminense na campanha no Brasileiro em que o clube carioca terminou na quinta colocação.