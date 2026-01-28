Zubeldía está de volta à beira do campo em uma partida do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Fluminense x Grêmio é a estreia dos dois clubes no Brasileirão de 2026, e o duelo entre tricolor, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília) no Maracanã, também tem um componente especial para Luís Zubeldía. Afinal, o técnico ficará à beira do campo pela primeira vez desde que precisou passar por uma cirurgia no coração, logo no início da pré-temporada.

Onde assistir a Fluminense x Grêmio

A partida no Maracanã terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Provável escalação do Tricolor das Laranjeiras

O técnico Zubeldía contará com quase toda a equipe que considera titular, à exceção de Hércules, que está em fase final de recuperação de problema muscular. Alguns nomes, que foram reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pelo Carioca, devem começar jogando nesta quarta-feira.
O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Nonato (Ganso) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Como deve jogar o Tricolor gaúcho

Já o técnico Luis Castro segue sem contar com Kannemann, Braitwaite, Villasanti e Pavon, todos lesionados. Ele tem algumas dúvidas na escalação. Na zaga, Gustavo Martins deve retornar após quebrar dois dentes. Neste caso, Noriega pode ser sacado ou avançado para o meio, com a saída de Cristaldo.
A provável escalação do Grêmio é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho, Arthur, Tetê, Cristaldo (Noriega) e Amuzu; Carlos Vinicius.

Arbitragem de Fluminense x Grêmio

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)