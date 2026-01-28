Zubeldía está de volta à beira do campo em uma partida do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Com retorno de Zubeldía, Tricolor das Laranjeiras estreia em casa no Brasileirão
Onde assistir a Fluminense x Grêmio
Provável escalação do Tricolor das Laranjeiras
Como deve jogar o Tricolor gaúcho
Arbitragem de Fluminense x Grêmio
Fluminense aposta no fator casa e sonha alto com Zubeldía em 2026
Tricolor estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Fluminense terá força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro
Tricolor enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Titular em título da Libertadores, Keno se despede do Fluminense: 'Jamais esquecerei'
Atacante, de 36 anos, irá atuar no Coritiba
Nonato valoriza vitória no clássico e projeta estreia do Fluminense no Brasileirão
Titular no Fla-Flu, volante busca temporada de consolidação
