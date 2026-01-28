Samuel Xavier completou 250 jogos pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/01/2026 19:30

Rio - Samuel Xavier escreveu mais um grande capítulo de sua história no Fluminense. O lateral-direito, de 35 anos, completou a marca de 250 jogos com a armadura tricolor, nesta quarta-feira (28), contra o Grêmio, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. Ele recebeu uma camisa com o número referente à marca das mãos do presidente Mattheus Montenegro.

No elenco atual, apenas outros três jogadores atingiram a marca: o volante Martinelli (297), o meia Paulo Henrique Ganso (296) e o goleiro Fábio (264). Recentemente, Samuel Xavier ultrapassou Nino (246) e Jhon Arias (230). Na história do Fluminense, o lateral-direito é o 48º jogador com mais jogos.

No século, Samuel Xavier já aparece entre os dez jogadores com mais partidas com a armadura tricolor. Atualmente, ele ocupa a décima colocação, atrás de Gum (414), Fred (382), Diego Cavalieri (352), Marcão (320), Martinelli (296), Ganso (296), Conca (272), Fernando Henrique (265) e Fábio (263).

Contratado em 2022, Samuel Xavier entrou para a história tricolor com os títulos da Libertadores de 2023 e Recopa de 2024, além do bicampeonato carioca (2022 e 2023). Recentemente, ele renovou o contrato até dezembro de 2027. Ao todo, soma 250 jogos, 13 gols e 14 assistências.