Savarino em treino no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Fluminense pode ter uma novidade na estreia no Brasileirão. O meia Savarino foi relacionado pela primeira vez e pode entrar em campo com a armadura tricolor pela primeira vez nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, pela primeira rodada do campeonato.
Terceiro reforço do Fluminense para a temporada, Savarino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (26). O meia venezuelano assinou contrato até dezembro de 2029. Além dele, o Tricolor também contratou o zagueiro Jemmes e o lateral Guilherme Arana.
Savarino chegou a um acordo com o Fluminense após uma longa novela. Inicialmente, o Tricolor se acertou com o Botafogo, mas não se entendeu com o estafe do jogador. Depois, o próprio meia voltou atrás e entrou em contato com a diretoria tricolor para selar a transferência.
Para contratar Savarino, o Fluminense enviou o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira. O meia venezuelano vai vestir a camisa 11, que ficou sem dono após a saída do atacante Keno para o Coritiba.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS
Fábio
Gustavo Félix
Vitor Eudes
DEFENSORES
Freytes
Guga
Guilherme Arana
Ignácio
Igor Rabello
Jemmes
Renê
Samuel Xavier
MEIAS
Bernal
Lima
Lucho Acosta
Martinelli
Nonato
Otávio
Paulo Henrique Ganso
ATACANTES
Canobbio
Everaldo
John Kennedy
Kevin Serna
Santi Moreno
Savarino