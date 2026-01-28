Savarino em treino no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Savarino em treino no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/01/2026 16:00 | Atualizado 28/01/2026 16:10

Rio - O Fluminense pode ter uma novidade na estreia no Brasileirão. O meia Savarino foi relacionado pela primeira vez e pode entrar em campo com a armadura tricolor pela primeira vez nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, pela primeira rodada do campeonato.

Terceiro reforço do Fluminense para a temporada, Savarino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (26). O meia venezuelano assinou contrato até dezembro de 2029. Além dele, o Tricolor também contratou o zagueiro Jemmes e o lateral Guilherme Arana.

Savarino chegou a um acordo com o Fluminense após uma longa novela. Inicialmente, o Tricolor se acertou com o Botafogo, mas não se entendeu com o estafe do jogador. Depois, o próprio meia voltou atrás e entrou em contato com a diretoria tricolor para selar a transferência.

Para contratar Savarino, o Fluminense enviou o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira. O meia venezuelano vai vestir a camisa 11, que ficou sem dono após a saída do atacante Keno para o Coritiba.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS

Fábio

Gustavo Félix

Vitor Eudes

DEFENSORES

Freytes

Guga

Guilherme Arana

Ignácio

Igor Rabello

Jemmes

Renê

Samuel Xavier

MEIAS

Bernal

Lima

Lucho Acosta

Martinelli

Nonato

Otávio

Paulo Henrique Ganso

ATACANTES

Canobbio

Everaldo

John Kennedy

Kevin Serna

Santi Moreno

Savarino