Rio - O Fluminense pode ter uma novidade na estreia no Brasileirão. O meia Savarino foi relacionado pela primeira vez e pode entrar em campo com a armadura tricolor pela primeira vez nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, pela primeira rodada do campeonato.
Terceiro reforço do Fluminense para a temporada, Savarino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (26). O meia venezuelano assinou contrato até dezembro de 2029. Além dele, o Tricolor também contratou o zagueiro Jemmes e o lateral Guilherme Arana.
Savarino chegou a um acordo com o Fluminense após uma longa novela. Inicialmente, o Tricolor se acertou com o Botafogo, mas não se entendeu com o estafe do jogador. Depois, o próprio meia voltou atrás e entrou em contato com a diretoria tricolor para selar a transferência.
Para contratar Savarino, o Fluminense enviou o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira. O meia venezuelano vai vestir a camisa 11, que ficou sem dono após a saída do atacante Keno para o Coritiba.
Relacionados do Fluminense:
GOLEIROS Fábio Gustavo Félix Vitor Eudes
DEFENSORES Freytes Guga Guilherme Arana Ignácio Igor Rabello Jemmes Renê Samuel Xavier
MEIAS Bernal Lima Lucho Acosta Martinelli Nonato Otávio Paulo Henrique Ganso
ATACANTES Canobbio Everaldo John Kennedy Kevin Serna Santi Moreno Savarino
