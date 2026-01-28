Soteldo em campo pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/01/2026 16:10 | Atualizado 28/01/2026 16:19

Rio - A transferência de Yeferson Soteldo para o Fluminense, concluída em junho de 2024, passou a ser alvo de uma disputa judicial envolvendo o Santos. Segundo informações divulgadas pela ESPN, a Secasports, empresa responsável pela gestão de carreira do atleta, acionou o clube paulista alegando ter sido coagida a abrir mão de valores que teria a receber.

De acordo com a ação, já havia pendências financeiras antes mesmo da transferência. Uma delas, no valor de R$ 515 mil, era discutida na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), além de parcelas relacionadas a uma comissão de R$ 3,8 milhões. O cenário ganhou novos contornos quando surgiu a proposta do Tricolor das Laranjeiras para contratar o jogador.



A empresa afirma que a liberação do atleta foi condicionada à assinatura de uma quitação plena, que previa a renúncia não apenas aos créditos discutidos na CNRD, mas também a valores remanescentes do distrato (R$ 960 mil). Sem essa concordância, a negociação não teria sido autorizada.



Ainda de acordo com a Secasports, a aceitação dos termos ocorreu em razão de uma situação de vulnerabilidade econômica, já que a recusa resultaria em prejuízo ainda maior. Mesmo após a renúncia, alega que um novo compromisso assumido verbalmente não teria sido cumprido, envolvendo o repasse de 5% do valor da venda ao clube carioca.



Na avaliação da agência, a transferência foi utilizada como instrumento de pressão para extinguir obrigações financeiras anteriores, o que caracterizaria coação e 'má-fé'. Diante disso, eles cobram o pagamento das dívidas pendentes, além de parte do valor da negociação, indenização por danos morais, honorários e custas processuais, com pedido de bloqueio de bens como garantia.



