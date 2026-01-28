Léo Jance em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Léo Jance em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - Sem espaço, Léo Jance deve deixar o Fluminense em breve. O Náutico tem conversas avançadas com a diretoria tricolor e negocia a contratação do lateral-esquerdo por empréstimo até o fim deste ano, segundo o "ge". A tendência é que a assinatura do contrato ocorra nos próximos dias.

Léo Jance, de 20 anos, tem contrato com o Fluminense até dezembro deste ano. Para emprestar o lateral para o Náutico, o Tricolor negocia a renovação do vínculo. A ideia é se proteger para não perdê-lo de graça a partir da próxima janela de transferências, quando ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

A contratação de um lateral era prioridade do Náutico. Neste momento, o titular da posição é Yuri Silva, enquanto Igor Fernandes, lateral de origem, vem sendo utilizado na zaga. Por outro lado, Léo Jance tinha pouco espaço no Fluminense e a saída por empréstimo é vista de forma positiva pelas partes.

Com a contratação de Guilherme Arana, Léo Jance se tornou a quarta opção na posição, que ainda conta com Renê e Fuentes. O Fluminense vê um empréstimo como uma boa oportunidade para o jogar ganhar minutagem e experiência no cenário nacional.

Revelado pelo Fluminense, Léo Jance passou a maior parte de sua trajetória nas categorias de base. O lateral-esquerdo subiu para o profissional no ano passado. Ele soma três jogos, sendo dois deles neste ano, quando saiu do banco de reservas na vitória sobre o Madureira e na derrota para o Boavista.