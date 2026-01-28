Léo Jance em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense negocia saída de lateral-esquerdo por empréstimo
Náutico tem interesse na contratação de Léo Jance
Fluminense vence Grêmio na estreia no Brasileirão e segue imbatível com Zubeldía no Maracanã
Tricolor tem 100% de aproveitamento dentro de casa desde a chegada do técnico argentino
Samuel Xavier completa 250 jogos pelo Fluminense
Lateral iguala marca de outros três jogadores do atual elenco
Venda de Soteldo ao Fluminense vira disputa judicial envolvendo o Santos
Empresa intermediária acusa coação, cobra dívidas antigas e pede bloqueio de bens do clube paulista
Savarino é relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Fluminense
Tricolor enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pelo Brasileirão
Fluminense tem nove remanescentes da Libertadores de 2023, após saída de Keno
Elenco do Tricolor sofreu muitas saídas dos campeões que fizeram história
