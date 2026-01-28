Rio - Dono da segunda melhor campanha como mandante na edição do ano passado, o Fluminense começou a temporada da mesma forma como terminou a anterior: vencendo no Maracanã. Com gols de Nonato e Acosta, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão, e conquistou seus primeiros pontos no campeonato.
Com a vitória, o Fluminense mantém o 100% de aproveitamento em casa sob o comando de Zubeldía. Ao todo, são 13 jogos e 13 vitórias. O Tricolor volta a campo contra o Botafogo, no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Já a próxima partida pelo Brasileirão será contra o Bahia, dia 5, às 19h, na Fonte Nova.
Em início de temporada, Fluminense e Grêmio não conseguiram apresentar um bom futebol no primeiro tempo. Segundo melhor mandante do Brasileirão no ano passado, o Time de Guerreiros começou com mais intensidade. John Kennedy teve a melhor chance, mas não aproveitou. Por outro lado, o time gaúcho tentou esfriar o jogo e também levou pouco perigo, com exceção de um chute de Carlos Vinícius.
Após um primeiro tempo de poucas chances, o jogo ganhou um novo panorama na etapa final. Logo no primeiro minuto, John Kennedy recebeu na área, fez belo pivô e serviu Renê. O lateral-esquerdo chegou finalizando, a bola desviou na defesa e Weverton se esticou para defender, mas deu rebote nos pés de Nonato, que apareceu na área como elemento surpresa para abrir o placar.
O gol no primeiro tempo mudou o jogo. O Grêmio precisou correr atrás do resultado e deu espaços. O Fluminense, portanto, tinha campo para criar e ampliou o placar aos 14 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Renê cobrou rasteiro para a entrada da área e Lucho Acosta chegou finalizando de primeira, sem chances de defesa para Weverton.
Após o relógio atingir 20 minutos, a falta de ritmo de início de temporada começou a pesar contra os times. O Fluminense diminuiu a intensidade e deu mais campo para o Grêmio, que passou a ter o controle da posse de bola. O time gaúcho, então, aproveitou e descontou. Pavón recebeu pela esquerda e cruzou na segunda trave, Freytes perdeu a disputa no alto e Carlos Vinícius completou na pequena área.
Depois da parada técnica, o técnico Luis Zubeldía promoveu a estreia de Savarino. O novo camisa 11 do Fluminense atuou aberto pelo lado esquerdo e se movimentando também por dentro, chegando a infiltrar dentro da área em alguns momentos. Na reta final, o Grêmio teve chance clara de empatar com Gustavo Martins, mas não aproveitou.
Fluminense x Grêmio
Brasileirão - 1ª rodada Data: 28/01/2025 Local: Maracanã, Rio de Janeiro Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Bernal) e Acosta (Ganso); Canobbio (Santi Moreno), Serna (Savarino) e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Willian), Arthur e Edenílson; Tetê (Enamorado), Amuzu (Pavón) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Luís Castro Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES) Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO) Gols: Nonato, aos 1' do 2ºT (1-0); Acosta, aos 14' do 2ºT (2-0); Carlos Vinícius, aos 29' do 2ºT (2-1) Cartões amarelos: Nonato (FLU); Dodi (GRE)
