Publicado 28/01/2026 23:00

Rio - O Fluminense segue imbatível como mandante no Maracanã sob o comando de Luis Zubeldía. No retorno do treinador, que passou por uma cirurgia cardiovascular na pré-temporada, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1 , nesta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Brasileirão, e começou do mesmo jeito como terminou a edição anterior. O comandante argentino enalteceu a conexão com a torcida.

"Os números indicam que estamos bem em casa. É outra temporada e todas equipes estão se armando. O Grêmio não é o mesmo do ano passado. Nós estamos tendo algumas modificações. Esperamos seguir bem em casa, que é importante, e jogando um bom futebol para ficar mais próximo da vitória", disse o técnico Luis Zubeldía.

Na última temporada, o trabalho de Luis Zubeldía teve números impecáveis como mandante. Ao todo, foram dez jogos e dez vitórias, com 100% de aproveitamento. O Time de Guerreiros ainda marcou 20 gols e sofreu apenas um — do Flamengo, de pênalti. No Brasileirão, foram nove jogos, nove vitórias, 19 gols pró e um contra.

"Fizemos uma boa partida. No primeiro tempo tivemos a bola, mas faltou definir as jogadas. No segundo tempo, rapidamente chutamos, e chegou o gol. Depois, uma bola parada bem trabalhada e convertemos. Até o minuto 30, que chegou o gol deles. Os gols não chegam somente por erros e defeitos, mas por virtude do rival. Salvo os últimos 15 minutos, fizemos uma boa partida", analisou.

Desde a estreia do técnico Luis Zubeldía, no dia 28 de setembro de 2025, o Fluminense é o time da Série A com mais vitórias. No período, o Tricolor conquistou 15 triunfos em 23 jogos disputados, além de ter feito 35 gols e sofrido 18 (média inferior a um gol sofrido por partida). Mesmo com o treinador afastado e sob o comando do auxiliar Maxi Cubreras, o Tricolor venceu duas vezes como mandante. Ele celebrou o retorno.

"Estou feliz de estar aqui de novo. Agradecer a toda gente que me controlou emocionalmente em semanas que não foram fáceis, além da comissão que teve que levar duas semanas de treinamentos. Sempre digo uma coisa: independente do jogador e se está Zubeldía ou Cubreras... joga o Fluminense. Se falta um ou outro, o Fluminense tem que ficar a altura do desafio", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense mantém o 100% de aproveitamento em casa sob o comando de Zubeldía. Ao todo, são 13 jogos e 13 vitórias. O Tricolor volta a campo contra o Botafogo, no próximo domingo (1), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Já a próxima partida pelo Brasileirão será contra o Bahia, dia 5, às 19h, na Fonte Nova.