Atualmente, o Monumental de Nuñez tem capacidade para cerca de 85 mil torcedores - Divulgação / River Plate

Publicado 28/01/2026 11:56 | Atualizado 28/01/2026 13:42

O River Plate anunciou, nesta terça-feira (27), um projeto de modernização do Monumental de Nuñez, que terá a capacidade ampliada de 85 mil para 101 mil torcedores, tornando-se um dos maiores estádios do mundo. Além disso, também estão previstas outras reformas estruturais, com a inclusão de coberturas para todas as arquibancadas.

A área destinada a sócios ganhará um acréscimo de 16 mil lugares, passando de 24 mil para 40 mil. As obras vão começar em maio, durante a pausa de quase um mês e meio para a Copa do Mundo. Nesta época, a equipe, comandada por Marcelo Gallardo, terá concluído suas participações nas fases de grupos da Copa Sul-Americana e do Torneio Apertura.

Segundo a imprensa local, cerca de 100 colunas serão erguidas ao redor do estádio, que já é o maior da América do Sul, para sustentar a nova estrutura. Quando esses suportes forem instalados, a construção do novo anel viário e a cobertura do Monumental serão iniciadas.



A obra tem um prazo estimado de 36 meses, com custo total avaliado em cerca de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 518,7 milhões). O valor exato será determinado após o acerto da licitação.