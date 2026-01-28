Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro diz que não consegue trabalhos só por causa do corpo: 'Inteligência e carisma'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Musa do Cerro diz que não consegue trabalhos só por causa do corpo: 'Inteligência e carisma'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Vídeo! River Plate divulga projeto de ampliação do Monumental de Nuñez
Estádio passará a contar com capacidade de 101 mil torcedores
Fundo credor afasta John Textor do comando da Eagle Football
Norte-americano continua à frente da SAF do Botafogo
Botafogo, Fluminense e Vasco estão entre clubes com mais estrangeiros no Brasileirão
Argentinos são maioria entre os mais de 150 jogadores de fora do Brasil nos elencos
Botafogo prepara pedido de recuperação extrajudicial para dívidas da SAF
Rombo está avaliado em pelo menos R$ 1,5 bilhão
West Ham aceita proposta, e Flamengo contrata Lucas Paquetá
jogador de 28 anos retorna ao Rubro-Negro, onde saiu em 2018 para o futebol europeu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.