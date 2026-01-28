Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 12:12

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, respondeu um seguidor em seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie) que sugeriu que ela só consegue empregos por conta da sua beleza. A beldade afirmou que tem outras qualidades que a ajudam a fazer sucesso.

"Não se trata apenas do corpo, do rosto ou da beleza, meu amigo; trata-se de inteligência, carisma, experiência e de fazer as coisas bem, fazer o que é certo, ser profissional sem prejudicar ninguém, sempre ajudar e ter um bom coração para que o universo sempre conspire a seu favor", disse.

Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 326 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram.