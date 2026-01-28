Novak Djokovic tem 38 anosLillian Suwanrumpha / AFP
Djokovic avança às semifinais do Aberto da Austrália após desistência de Musetti
Sérvio estava perdendo por 2 sets a 0 quando o adversário sentiu lesão na perna direita
Djokovic avança às semifinais do Aberto da Austrália após desistência de Musetti
Sérvio estava perdendo por 2 sets a 0 quando o adversário sentiu lesão na perna direita
São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e informações
Tricolor paulista e Rubro-Negro estreiam no Brasileirão der 2026 com objetivos distintos
Vídeo! Hinestroza comenta expectativa em estrear no Vasco: 'Pronto para mostrar meu nível'
Atacante colombiano também falou de desejo em disputar a Copa do Mundo
Pela primeira vez em Sevilla, ISBJJA organiza Campeonato de España de Jiu-Jitsu em março
Válido pela primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2026, Campeonato de España tem inscrições abertas em www.isbjja.com
'Meu ex-amor': West Ham posta vídeo com Paquetá em tom de despedida; confira
Flamengo e clube inglês estão avançando em últimos detalhes da negociação pelo meia
Fluminense aposta no fator casa e sonha alto com Zubeldía em 2026
Tricolor estreia no Brasileirão contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.