Novak Djokovic tem 38 anosLillian Suwanrumpha / AFP

Publicado 28/01/2026 09:46

O sérvio Novak Djokovic sobreviveu nesta quarta-feira (28) a um grande susto para alcançar as semifinais do Aberto da Austrália, depois que o italiano Lorenzo Musetti abandonou a partida das quartas de final por lesão quando vencia por 2 sets a 0.

Musetti, quinto cabeça de chave, vencia a partida em Melbourne por 6-4, 6-3, 1-3 quando desistiu após sentir uma lesão na perna direita.

A classificação foi um golpe de sorte para o astro sérvio de 38 anos, vencedor de 10 Abertos da Austrália número 4 do mundo, que enfrentará nas semifinais o atual campeão, o italiano Jannik Sinner, 2º no ranking da ATP, que derrotou o americano Ben Shelton por 6-3, 6-4, 6-4.

Com sua classificação, Djokovic mantém vivo o sonho de conquistar o 25º título de Grand Slam, dificultado pelo surgimento de Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.

"Sinto muito por ele, ele era o jogador melhor de longe, eu já estava a caminho de casa hoje à noite", disse Djokovic.

"É algo tão triste, não sei mais o que dizer. Ele deveria ter sido o vencedor hoje, sem dúvida. Sou extremamente sortudo por ter conseguido avançar hoje", acrescentou.

O tenista sérvio chega à 54ª semifinal de Grand Slam da carreira.

Musetti pediu atendimento médico para a coxa direita no terceiro set, quando já apresentava movimentos limitados. O italiano tentou continuar, mas foi obrigado a desistir da partida.